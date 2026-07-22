東張西望｜「送飯氹層樓」有人涉串謀詐騙 陸大狀軍團拖馬幫伯伯入稟
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早前《東張西望》報道過這位90歲伯伯原本安享晚年，卻疑遭送飯的前社福機構職員陳太設局，痛失市值200萬的唯一物業。節目介入後揭發重重疑點，不僅樓契離奇失蹤，負責處理送契手續的律師樓更早已被接管。今集（22/7）揭發這宗涉嫌詐騙與冒簽的爭產案背後，隱藏著令人毛骨悚然的精密佈局。
90歲伯伯重組失落樓契謎團
節目主持李旻芳陪同伯伯重返坪洲，伯伯回想送契當日細節，堅稱自己只簽過一次名字，若契約上有兩個簽名絕對是偽造。最令人心寒的是，一直鎖在櫃桶內的樓契竟不翼而飛，姨甥孫懷疑有人趁伯伯入院留醫、失明失聰的婆婆獨留在家時，利用後備鎖匙潛入偷竊。伯伯現時已緊急更換家中門鎖，防止再遭居心叵測人士惡意潛入。
涉事陳太潛水前屬機構急割席
面對全城怒火，涉事的陳太至今未有親身露面，僅由其親屬代為道歉並聲稱願意退錢平息事件。姨甥孫早年曾向陳太任職的社福機構投訴卻遭冷待，直到事件惹起社會關注後，該機構才急忙發聲明指陳太數年前已離職，並強調「嚴禁員工透過工作接觸，與服務者建立任何私人關係」。機構後知後覺的處理手法令家屬感到極度憤怒，誓言代伯伯追究到底。
陸偉雄大狀揭發無牌律師樓
事件中最吊詭的一環在於處理送契手續的律師樓，翻查資料發現該律師樓早於2020年因涉嫌虧空公款涉款超過2,000萬，導致律師樓在2020年被接管，負責伍律師目前亦無有效執業證書。陸偉雄大律師直指，若有人秘密偷取樓契再委託律師樓辦理手續，事件已構成嚴重盜竊及欺詐罪行。若牽涉多於一人與律師勾結犯法，更涉嫌最高可判監14年的串謀詐騙。
坪洲街坊怒轟欺詐長者棺材本
事件引起坪洲街坊及網民極大迴響，不少市民深表同情並紛紛在街頭為事主打氣加油。有網民在網上留言怒斥涉事者行為令人髮指，直指「利用公公婆婆信任去呃身家真係無良心，一定要拉人封艇」，更有評論表示「好彩有姨甥孫一直跟進，如果唔係間屋肯定攞唔番」。陸大狀已陪同事主前往中區警署報案，目前警方已正式就刑事部分立案調查，家屬亦正準備透過持久性授權書啟動民事索償程序。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期