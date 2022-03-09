940920｜余子明年初中風左邊身癱瘓 靠刨馬經復康 為新劇開社交網報平安

現年78歲的余子明在ViuTV《940920》 飾演秋叔、林楚凝（蔡思韵飾）的爺爺，不少網民都大表驚喜﹗近來劇集宣傳未見余子明現身，原來他今年1月曾中風入院，左邊身癱瘓，外界相當關注其病情，余子明大仔為父開通社交網貼近照報平安﹗