940920｜余子明過檔ViuTV大讚受尊重 拍無綫劇好辛酸 迫簽一年一騷心淡離巢

被喻為神劇的《二月廿九》續集《940920》3月7日在ViuTV播出，除了主角吳海昕和劉俊謙成焦點外，新加入的蔡思韵及其劇中爺爺余子明亦成網民熱話，效力無綫逾四十年的余子明，現身ViuTV相當驚喜。現時78歲的余子明大讚拍攝《940920 》是人生最舒服的一部劇，大讚ViuTV好尊重每一位演員又不用捱更抵夜﹗余子明回想拍無綫劇時辛酸，更曾傷腦要做手術，慨嘆賣力多年，最後卻被迫簽一年一騷合約，最終心淡離巢﹗