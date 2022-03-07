940920余子明

940920｜余子明過檔ViuTV大讚受尊重 拍無綫劇好辛酸 迫簽一年一騷心淡離巢

最新娛聞
東方新地

被喻為神劇的《二月廿九》續集《940920》3月7日在ViuTV播出，除了主角吳海昕和劉俊謙成焦點外，新加入的蔡思韵及其劇中爺爺余子明亦成網民熱話，效力無綫逾四十年的余子明，現身ViuTV相當驚喜。現時78歲的余子明大讚拍攝《940920 》是人生最舒服的一部劇，大讚ViuTV好尊重每一位演員又不用捱更抵夜﹗余子明回想拍無綫劇時辛酸，更曾傷腦要做手術，慨嘆賣力多年，最後卻被迫簽一年一騷合約，最終心淡離巢﹗

940920｜余子明大讚孫女蔡思韵

余子明飾演秋叔，劇中有女兒谷祖琳及孫女蔡思韵，余子明大讚二人勤力，埋位前準備充足﹗《 940920》內容奇幻，余子明直言無綫沒有此類題材創新的劇集，直指無綫近年「冇乜好劇」、「你估以前咩」、「冇以前咁巴閉」﹗

940920 余子明在《940920》飾演秋叔，有女兒谷祖琳和孫女蔡思韵﹗
余子明在《940920》飾演秋叔，有女兒谷祖琳和孫女蔡思韵﹗（圖片來源：《940920》劇照）
940920 去年劇集舉行開鏡拜儀式﹗
去年劇集舉行開鏡拜神儀式﹗（圖片來源：ViuTV）

呻拍無綫劇辛苦：我一半時間都係等

余子明前年8月約滿無綫拒續約，去年與ViuTV簽部頭合約並拍攝《 940920》，他大讚劇組時間控制以及外景準備功夫好，令他不用辛苦，笑言是拍劇生涯當中最舒服的一部劇，余子明接受傳媒訪問時，指ViuTV幕前幕後都好好，拍攝氣氛和諧，他大讚待遇好：「每次都有專車接送，大家又好客氣又準時，通告幾點就幾點拍，唔使等﹗」余子明坦言跟在無綫時代無得比：「我喺無綫咁多年，一半時間都係等待，點都唔肯跳拍，拍得密我應付到，但下下三更半夜，我體力支持唔到﹗」

940920 爺爺秋叔余子明 飾）和孫女林楚凝蔡思韵 飾
爺爺秋叔（余子明 飾）和孫女林楚凝（蔡思韵 飾），這是余子明拍攝ViuTV首部劇集，他不時話拍得舒服唔辛苦，但事實是也曾在拍攝時曬傷頭皮，不過他指好小事。（圖片來源：《940920》劇照）
940920 余家聰劉俊謙 飾）和林楚凝蔡思韵 飾）
余家聰（劉俊謙 飾）和林楚凝（蔡思韵 飾）。（圖片來源：《940920》劇照）
即睇《940920》劇情劇透

迫簽一年一騷包薪＄6,800合約 心淡離巢

余子明效力無綫逾四十年，拍過不少經典劇集，是觀眾熟悉的前輩級演員，《踩過界II》是他在TVB最後一套劇集，2020年8月約滿離巢，余子明當時大爆被迫簽一年一騷包薪＄6,800合約，感到不受尊重，指無諗過公司變成如此不近人情，感到好心淡，他指：「做演員多年，喺無綫嗰啲真係辛苦，休息時間唔夠，被太太投訴，個仔都勸我唔好簽，為興趣都要搵到食㗎﹗」他指其實無綫份人工不夠生活，一直有去登台賺錢搵外快，所有收入交給太太作投資，全靠太太恃家有道﹗

940920 余子明在無綫最後一套劇是《踩過界II》飾演邱伯。
余子明在無綫最後一套劇是《踩過界II》飾演邱伯。（圖片來源：《踩過界II》截圖）

拍《尋秦記》傷頭做腦部手術 僅獲兩萬元勞保

余子明曾在訪問中提及在無綫拍劇時的辛酸，他指2000年拍攝《尋奏記》到內地拍攝外景時，曾意外倒地撞傷頭部，回港後因腦部積瘀血，一度昏迷要做開腦手術，手術費廿萬，但只能獲得公司的勞保兩萬元， 余子明指頭部還留下傷痕﹗又因怕拖累劇組進度，當時未完全康復便復工﹗余子明指在無綫拍劇根本無得抖，他又指拍攝《平安谷之詭谷傳說》，曾試過兩星期瞓唔夠四十小時﹗

940920 余子明拍攝《珠光寶氣》時與黃德斌合作一場互相拉扯戲，一度被對方誤傷臉部，黃德斌即緊張慰問﹗
余子明拍攝《珠光寶氣》時與黃德斌合作一場互相拉扯戲，一度被對方誤傷臉部，黃德斌即緊張慰問﹗（圖片來源：東方新地）
940920 在《封神榜》飾演姜子牙，角色深入民心﹗
在《封神榜》飾演姜子牙，角色深入民心﹗（圖片來源：《封神榜》截圖）

入行前是港聞記者 娶馮素波妹妹

余子明入行前是一名港聞記者，1968年參加業餘歌唱比賽得季軍，獲機會到夜總會唱歌，並成為駐場歌手，更曾同徐小鳳同台表演，又到東南亞走埠登台，1976年才正式成為無綫藝員。余子明與馮素波妹妹馮素雲結婚，婚後育有兩子一女，為子女學業曾舉家移居加拿大﹗余子明曾在訪問中透露當年與馮素波到印尼登台，因而認識其妹妹馮素雲，從而展開一段美好姻緣，他指余媽媽見過馮素雲便好鍾意，鼓勵兒子盡快娶入門，余子明聽媽媽話一個月後結婚﹗

940920 余子明和太太馮素雲﹗
余子明和太太馮素雲﹗（圖片來源：新傳媒圖片庫）
940920 余子明曾在無綫訪問中澄清馮素波是其太太的傳聞，他指是跟波姐個妹妹結婚﹗
余子明曾在無綫訪問中澄清馮素波是其太太的傳聞，他指是跟波姐個妹妹馮素雲結婚﹗（圖片來源：TVB）
940920 余子明曾在無綫《流行經典五十年》獻唱，原來當演員前是一名夜總會駐場歌手﹗
余子明曾在無綫《流行經典五十年》獻唱，原來當演員前是一名夜總會駐場歌手﹗（圖片來源：TVB節目截圖）
940920 在《一屋老友記》與歐陽震華及胡定欣合作，埋位前，歐陽震華耐心跟余子明對稿，幕後又為余子明遞上被保暖﹗
在《一屋老友記》與歐陽震華及胡定欣合作，埋位前，歐陽震華耐心跟余子明對稿，幕後又為余子明遞上保暖衣物，相當尊重老前輩﹗（圖片來源：東方新地）
940920 在《果欄中的江湖大嫂》與岑麗香、黃浩然合作﹗
在《果欄中的江湖大嫂》與岑麗香、黃浩然合作﹗（圖片來源：IG＠wonghoyinraymond）

即睇：940920｜1-10集劇情劇透：《二月廿九》續集 張麗紗穿越時空重遇余家聰！新角色林楚凝有超能力

940920 940920｜《二月廿九》續集 1-10集劇情劇透：張麗紗穿越時空重遇余家聰！新角色林楚凝有超能力
940920｜《二月廿九》續集 1-10集劇情劇透：張麗紗穿越時空重遇余家聰！新角色林楚凝有超能力（圖片來源：ViuTV官方海報）

常見問題

余子明在《940920》中飾演什麼角色?

余子明在《940920》中飾演林楚凝(蔡思韵飾)的爺爺，他又透露拍攝過程的感受與以往TVB無得比…詳情請看

《二月廿九》續集《940920》加入了什麼新角色?

除了由吳海昕、劉俊謙、徐天佑等原班人馬演出外，更新加入劉俊謙女友蔡思韵主演，亦請來簡慕華飾演一個重要角色…即睇詳情

撰文：東方新地圖片來源：《940920》劇照、東方新地

讀者留言

熱門文章

 