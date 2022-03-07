940920｜余子明過檔ViuTV大讚受尊重 拍無綫劇好辛酸 迫簽一年一騷心淡離巢
940920｜余子明大讚孫女蔡思韵
余子明飾演秋叔，劇中有女兒谷祖琳及孫女蔡思韵，余子明大讚二人勤力，埋位前準備充足﹗《 940920》內容奇幻，余子明直言無綫沒有此類題材創新的劇集，直指無綫近年「冇乜好劇」、「你估以前咩」、「冇以前咁巴閉」﹗
呻拍無綫劇辛苦：我一半時間都係等
余子明前年8月約滿無綫拒續約，去年與ViuTV簽部頭合約並拍攝《 940920》，他大讚劇組時間控制以及外景準備功夫好，令他不用辛苦，笑言是拍劇生涯當中最舒服的一部劇，余子明接受傳媒訪問時，指ViuTV幕前幕後都好好，拍攝氣氛和諧，他大讚待遇好：「每次都有專車接送，大家又好客氣又準時，通告幾點就幾點拍，唔使等﹗」余子明坦言跟在無綫時代無得比：「我喺無綫咁多年，一半時間都係等待，點都唔肯跳拍，拍得密我應付到，但下下三更半夜，我體力支持唔到﹗」
迫簽一年一騷包薪＄6,800合約 心淡離巢
余子明效力無綫逾四十年，拍過不少經典劇集，是觀眾熟悉的前輩級演員，《踩過界II》是他在TVB最後一套劇集，2020年8月約滿離巢，余子明當時大爆被迫簽一年一騷包薪＄6,800合約，感到不受尊重，指無諗過公司變成如此不近人情，感到好心淡，他指：「做演員多年，喺無綫嗰啲真係辛苦，休息時間唔夠，被太太投訴，個仔都勸我唔好簽，為興趣都要搵到食㗎﹗」他指其實無綫份人工不夠生活，一直有去登台賺錢搵外快，所有收入交給太太作投資，全靠太太恃家有道﹗
拍《尋秦記》傷頭做腦部手術 僅獲兩萬元勞保
余子明曾在訪問中提及在無綫拍劇時的辛酸，他指2000年拍攝《尋奏記》到內地拍攝外景時，曾意外倒地撞傷頭部，回港後因腦部積瘀血，一度昏迷要做開腦手術，手術費廿萬，但只能獲得公司的勞保兩萬元， 余子明指頭部還留下傷痕﹗又因怕拖累劇組進度，當時未完全康復便復工﹗余子明指在無綫拍劇根本無得抖，他又指拍攝《平安谷之詭谷傳說》，曾試過兩星期瞓唔夠四十小時﹗
入行前是港聞記者 娶馮素波妹妹
余子明入行前是一名港聞記者，1968年參加業餘歌唱比賽得季軍，獲機會到夜總會唱歌，並成為駐場歌手，更曾同徐小鳳同台表演，又到東南亞走埠登台，1976年才正式成為無綫藝員。余子明與馮素波妹妹馮素雲結婚，婚後育有兩子一女，為子女學業曾舉家移居加拿大﹗余子明曾在訪問中透露當年與馮素波到印尼登台，因而認識其妹妹馮素雲，從而展開一段美好姻緣，他指余媽媽見過馮素雲便好鍾意，鼓勵兒子盡快娶入門，余子明聽媽媽話一個月後結婚﹗
常見問題
余子明在《940920》中飾演什麼角色?
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《二月廿九》續集《940920》加入了什麼新角色?
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