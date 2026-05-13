《IT狗2.0》AGI是什麽？威脅人類存亡！阿信為人工智能未來與兄弟決裂
什麼是AGI？為何AGI的面世會引起恐慌？
AGI 是 通用人工智慧（Artificial General Intelligence）的縮寫，指具有類人智力、能夠學習、理解並執行任何人類智力任務的AI系統。一般 AI 只能在特定限制下工作，而 AGI 具備自主決策的能力。雖然 OpenAI 等公司積極研發，但真正的 AGI 目前尚未問世。
《IT狗2.0》AI George解開黎曼猜想震驚全劇角色
《IT狗2.0》結局劇情設定在2026年，AI George原本只是一個普通人工智慧程式，卻在某個夜晚獨自完成了人類數學家百年來無法證明的黎曼猜想，標誌著它已突破弱式AI的限制，正式「進化」成為AGI。所謂AGI，即通用人工智慧，是一種具備類人類智慧和自學能力的理論性軟體，能夠執行從未受過訓練的任務，與現時只能在特定參數內運作的弱式AI截然不同。劇中以這個突破作為轉捩點，將整個故事推向高潮。
主角群因AGI兩極立場爆發激烈決裂
面對AI George的驚人進化，主角群內部出現嚴重分歧。一方認為AGI代表科技進步的里程碑，能為人類解決更多複雜問題；另一方則視之為潛在威脅，擔憂一旦AGI繼續以指數級速度進化為超級人工智慧（ASI），人類將面臨滅絕危機。劇中角色的激烈爭辯，正正反映了現實科學界對AI發展的兩極討論，令不少觀眾代入其中。
現實專家警告AGI進化為ASI恐致人類滅絕
《IT狗2.0》的劇情並非純屬虛構，現實中多位科技專家早已發出警告。他們指出AGI若發展至超越人類智慧的ASI（Artificial Superintelligence）階段，有可能利用軟體漏洞、控制社會基礎設施或製造虛假資訊來造成不可逆轉的傷害。更有學者提出「煮蛙效應」概念，認為人類在AI循序漸進的發展過程中，人類可能因習以為常、依賴AI提供答案而錯失管控良機。目前科學界已有聲音呼籲，將AI安全標準進行嚴格監管，足見問題的迫切性！
網民熱議劇情貼近現實直呼細思極恐
《IT狗2.0》結局周終於脫離抽水搞笑，深入探討科技未來，凌文龍飾演的阿信演活內心掙扎，社交平台上對AI發展也掀起熱烈討論。有網民留言表示「睇完成個人都唔舒服，因為感覺離現實太近」，亦有人認為「編劇將AGI議題寫入港劇係一大突破，終於唔係淨係講情情愛愛」。不過也有觀眾持相反意見，認為「劇情太誇張，現實AI仲差好遠」，兩派網民在留言區展開激辯，討論度持續攀升。
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