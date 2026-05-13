《IT狗2.0》AGI是什麽？威脅人類存亡！阿信為人工智能未來與兄弟決裂

《IT狗2.0》大結局劇情引爆全城討論，劇中人工智能AI George一夜之間解決數學界懸而未決的「黎曼猜想」，成功進化為「通用人工智慧」（AGI），主角阿信對AGI的未來想像，卻跟其他團隊成員有不同睇法，決裂分成兩派！