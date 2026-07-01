AI禁毒女團迷倒宅男 「冰兒」高顏值寫真放送！網民：有女朋友feel

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懲教署早前推出AI女團宣傳片《Obsession 糖衣陷阱》，本意係呼籲市民遠離毒品，點知影片前半段被網民質疑似「推銷毒品」惹來爭議。更意想不到嘅係，四位AI女團成員「可樂」、「草草」、「冰兒」及「小悠」竟然獲網民瘋狂追捧，甚至有人為佢哋製作寫真圖集，掀起一場另類追星熱潮。

AI禁毒女團引發追星潮

懲教署製作嘅AI禁毒宣傳片《Obsession 糖衣陷阱》推出後，原本因為影片前半段疑似「推銷毒品」而引起爭議，但網民嘅焦點好快就轉移到四位AI女團成員身上。有專業網友發揮追星精神，利用AI技術為「可樂」、「草草」、「冰兒」及「小悠」製作咗一本完整嘅日常裝扮及寫真圖集，質素極高，令人難以分辨係AI生成。圖集中四位成員以不同造型亮相，由休閒裝到性感風格一應俱全，吸引大量網民轉發討論。

懲教署暫未回應AI女團爆紅現象

截至目前，懲教署尚未就AI女團意外爆紅一事作出公開回應。宣傳片原意係透過年輕化嘅包裝手法向市民傳遞禁毒訊息，但網民嘅關注點明顯已經偏離禁毒主題，轉而集中討論四位AI成員嘅外貌同魅力。有網民笑言懲教署無心插柳，意外創造出香港首個AI女團，甚至有人建議署方順勢推出更多相關內容。

AI女團成員冰兒人氣急升迷倒宅男

四位成員當中，除咗「草草」人氣極高之外，「冰兒」同樣搶鏡。有網友大讚冰兒超級養眼，更有人直言「已經離唔開冰兒了」。更有網友利用AI技術將幾位成員合成到香港各大景點打卡，包括維港海濱、旺角街頭等地標，營造出極強嘅女友感覺，迷倒一眾宅男。有網民甚至表示「冰兒太正了」，認為AI女團成員嘅顏值已經超越真人偶像。

網民熱議AI靚女威脅真人地位：有女朋友feel

事件引發網民對AI技術嘅廣泛討論，有人留言「大鑊喇，香港啲女可能會冇人溝」、「有女朋友feel」，亦有人感嘆「呢個靚過電視喎」。部分網民認為AI女團嘅出現反映咗科技發展對審美標準嘅衝擊，亦有人擔心AI生成嘅完美外貌會令真人偶像市場受到影響。

ai女團 懲教署禁毒 冰兒（圖片來源：Threads）
冰兒（圖片來源：Threads）
ai女團 懲教署禁毒 冰兒（圖片來源：Threads）
冰兒（圖片來源：Threads）
ai女團 懲教署禁毒 冰兒（圖片來源：Threads）
冰兒（圖片來源：Threads）
ai女團 懲教署禁毒 小悠（圖片來源：Threads）
小悠（圖片來源：Threads）
ai女團 懲教署禁毒 草草（圖片來源：Threads）
草草（圖片來源：Threads）
ai女團 懲教署禁毒 小悠（圖片來源：Threads）
小悠（圖片來源：Threads）
ai女團 懲教署禁毒 草草（圖片來源：Threads）
草草（圖片來源：Threads）
ai女團 懲教署禁毒 草草（圖片來源：Threads）
草草（圖片來源：Threads）
ai女團 懲教署禁毒 可樂（圖片來源：Threads）
可樂（圖片來源：Threads）

圖片來源：Threads資料或影片來源：原文刊於新假期

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