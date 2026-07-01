AI禁毒女團迷倒宅男 「冰兒」高顏值寫真放送！網民：有女朋友feel
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懲教署早前推出AI女團宣傳片《Obsession 糖衣陷阱》，本意係呼籲市民遠離毒品，點知影片前半段被網民質疑似「推銷毒品」惹來爭議。更意想不到嘅係，四位AI女團成員「可樂」、「草草」、「冰兒」及「小悠」竟然獲網民瘋狂追捧，甚至有人為佢哋製作寫真圖集，掀起一場另類追星熱潮。
AI禁毒女團引發追星潮
懲教署製作嘅AI禁毒宣傳片《Obsession 糖衣陷阱》推出後，原本因為影片前半段疑似「推銷毒品」而引起爭議，但網民嘅焦點好快就轉移到四位AI女團成員身上。有專業網友發揮追星精神，利用AI技術為「可樂」、「草草」、「冰兒」及「小悠」製作咗一本完整嘅日常裝扮及寫真圖集，質素極高，令人難以分辨係AI生成。圖集中四位成員以不同造型亮相，由休閒裝到性感風格一應俱全，吸引大量網民轉發討論。
懲教署暫未回應AI女團爆紅現象
截至目前，懲教署尚未就AI女團意外爆紅一事作出公開回應。宣傳片原意係透過年輕化嘅包裝手法向市民傳遞禁毒訊息，但網民嘅關注點明顯已經偏離禁毒主題，轉而集中討論四位AI成員嘅外貌同魅力。有網民笑言懲教署無心插柳，意外創造出香港首個AI女團，甚至有人建議署方順勢推出更多相關內容。
AI女團成員冰兒人氣急升迷倒宅男
四位成員當中，除咗「草草」人氣極高之外，「冰兒」同樣搶鏡。有網友大讚冰兒超級養眼，更有人直言「已經離唔開冰兒了」。更有網友利用AI技術將幾位成員合成到香港各大景點打卡，包括維港海濱、旺角街頭等地標，營造出極強嘅女友感覺，迷倒一眾宅男。有網民甚至表示「冰兒太正了」，認為AI女團成員嘅顏值已經超越真人偶像。
網民熱議AI靚女威脅真人地位：有女朋友feel
事件引發網民對AI技術嘅廣泛討論，有人留言「大鑊喇，香港啲女可能會冇人溝」、「有女朋友feel」，亦有人感嘆「呢個靚過電視喎」。部分網民認為AI女團嘅出現反映咗科技發展對審美標準嘅衝擊，亦有人擔心AI生成嘅完美外貌會令真人偶像市場受到影響。
圖片來源：Threads資料或影片來源：原文刊於新假期