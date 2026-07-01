AI禁毒女團迷倒宅男 「冰兒」高顏值寫真放送！網民：有女朋友feel

懲教署早前推出AI女團宣傳片《Obsession 糖衣陷阱》，本意係呼籲市民遠離毒品，點知影片前半段被網民質疑似「推銷毒品」惹來爭議。更意想不到嘅係，四位AI女團成員「可樂」、「草草」、「冰兒」及「小悠」竟然獲網民瘋狂追捧，甚至有人為佢哋製作寫真圖集，掀起一場另類追星熱潮。