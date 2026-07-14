芝大教授曬AI成果竟被美女博士生搶盡風頭！網民瘋狂起底 本人終發聲
譚宸浩分享AI展照片卻慘遭全網歪樓
譚宸浩於7月初在社群平台X上載參加ICML會議的照片，興奮介紹團隊的研究海報與成果。然而大批網友的目光完全被他身旁一位長髮女隊友吸引，留言區瞬間變成「求女隊友IG」的許願池。貼文在短時間內點閱破百萬，眼見討論方向完全失控，譚宸浩最終不得不關閉貼文頁面。不少人笑稱教授辛苦準備的學術海報，最終全網只記得那位美女隊友的臉。
Summer Ann親自出Po回應網民關注
這位引發熱議的女生名叫Summer Ann，現為芝加哥大學博士生，同時身兼軟體工程師與使用者介面設計師，研究領域涵蓋機器學習、生物資訊及計算醫學。她於IG發長文回應，直指網上流傳兩種說法皆為錯誤：「話我樣樣都有——樣貌、智慧、運氣、仲有家庭財富，全部係人畀我嘅」以及「話我係attention-seeker，做過整容嚟搏出位」。她強調自己一直靠自己生活，從未含著金鎖匙出生，「唯一的優勢是我天生有大夢想，這驅動了我所有的努力」。
博士生兼職模特兒歌手演員經歷惹質疑
網友隨後神出Summer Ann的領英與IG帳號，發現她除了學術研究外，還身兼演員、歌手及模特兒等多重身分。亮眼外貌加上豐富經歷，令不少人讚嘆「學歷、腦袋、外貌全部點滿」。然而部分人士開始質疑她的時間分配，指出她一年發了50至100套不同景點的寫真照，行程包括健身、旅遊、F1賽車等，好奇她究竟如何兼顧AI研究。這場學術會議意外在網路上掀起關於「人生贏家」的另類討論。
網民反應兩極有人力撐有人質疑動機
事件曝光後網民反應兩極化。有人羨慕直呼「人生真不公平，明明可以靠顏值出道卻非得靠才華」，亦有人對她頻繁的社群活動與旅遊行程提出質疑。更令人關注的是，Summer Ann透露自己收到大量騷擾與性化評論，遍佈X、Facebook等多個平台，「經常用『因為我做過modeling，所以就係我自己招惹』嚟合理化」。她直斥這種邏輯與過去怪責受害者穿著的思維如出一轍，強調「Modeling只係一份工」，呼籲外界停止對受害者的不當指責。