芝大教授曬AI成果竟被美女博士生搶盡風頭！網民瘋狂起底 本人終發聲

芝加哥大學電腦科學副教授譚宸浩日前於社群平台分享ICML 2026 AI展照片，本意展示團隊研究成果，豈料全網焦點被身旁一位氣質出眾的女隊友搶走，貼文點閱迅速衝破1,000,000人次。這位意外爆紅的女生隨後親自發文回應，內容令人意外。