AI 時代｜陳展鵬7歲女實習教書！CEO式教學嚇窒全場：大人都做唔到
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年僅7歲的陳展鵬愛女「小豬比」陳諾瑤，近日在親子真人騷《AI 時代，未來實習生》中挑戰擔任幼稚園老師，其超齡的成熟表現及「CEO型性格」再度技驚四座！面對比自己僅小一至三歲的學生，小豬比不但毫無懼色，其有條理的教學方式更讓爸爸陳展鵬和專家主持大為震撼，究竟這位「天才小老師」是如何做到的？
小豬比1對8實戰教學 展現超強互動能力
今次小豬比的實習任務極具挑戰，需要教導一班幼稚園小朋友英文及體驗「火山爆發」的Steam課程。節目中所見，無論是1對2還是1對8教學，小豬比都展現出極高的互動性。她不斷透過提問「你知唔知？」、「你試吖」來引導學生思考，又時刻關心他們的進度與心理狀態，更不時送上「你哋好叻呀」、「唔緊要，做到嘅我哋」等鼓勵說話，給予滿滿的情緒價值。憑藉這套獨特的教學模式，小豬比成功俘虜一眾「學生」的心，全程乖乖聽從她的指示，場面令人嘖嘖稱奇。
陳展鵬感動眼濕濕 Patrick Sir狂讚：好清晰
女兒的驚人表現，讓在觀察室的爸爸陳展鵬、主持麥明詩及Patrick Sir完全折服。看著小豬比貼心又有條理地引導小朋友，陳展鵬坦言：「我個心有啲噗噗跳，好感動。」而本身對教育小朋友經驗豐富的Patrick Sir更是讚不絕口，連環驚嘆：「佢講第一句已經好清晰喇喎」、「大人都做唔到分分鐘」、「好得意，佢識咁樣教嘢喎。」專家的肯定，足以證明小豬比的教學能力已遠超同齡小孩的水平。
小豬比鬼馬回應勁刁鑽 陳展鵬哭笑不得
雖然教學時表現成熟，但小豬比私下依然是個古靈精怪的小女孩。當爸爸陳展鵬事後向她表達欣賞之情：「你教兩個小朋友英文時，我覺得好感動。」滿以為會得到女兒的溫馨回應，沒想到小豬比竟做了一個鬼臉，然後刁難爸爸說：「咁你喊吖！」這句神回覆令陳展鵬當場哭笑不得，盡顯父女間的搞笑又溫馨的互動。
網民洗版式讚賞：簡直係天才小老師！
節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛湧入討論區留言，一面倒地大讚小豬比的超卓表現。不少網民驚訝於她7歲便擁有如此強大的表達能力和領導才能，留言包括：「7歲已經咁識教人，第時做老師一定好出色！」、「睇到展鵬個樣就知幾咁感動同驕傲！」、「呢個女真係不得了，表達能力同組織能力都超班！」更有網民直言：「Patrick Sir都讚不絕口，證明小豬比真係有天份！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期