AI 時代｜陳展鵬7歲女實習教書！CEO式教學嚇窒全場：大人都做唔到

年僅7歲的陳展鵬愛女「小豬比」陳諾瑤，近日在親子真人騷《AI 時代，未來實習生》中挑戰擔任幼稚園老師，其超齡的成熟表現及「CEO型性格」再度技驚四座！面對比自己僅小一至三歲的學生，小豬比不但毫無懼色，其有條理的教學方式更讓爸爸陳展鵬和專家主持大為震撼，究竟這位「天才小老師」是如何做到的？