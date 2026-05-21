AI 時代｜陳展鵬自爆感動遭7歲女KO！小豬比神回一句：咁你喊吖！
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視帝陳展鵬與7歲女兒「小豬比」陳諾瑤的父女情一向溫馨，在最新一集《AI 時代，未來實習生》中，二人密集式的搞笑又有愛互動，成為節目一大亮點！當陳展鵬被女兒的表現感動時，小豬比一句出乎意料的神回覆，竟讓爸爸當場哭笑不得，究竟這位鬼馬女兒說了甚麼？
陳展鵬玩遊戲考演技 小豬比眉來眼去勁合拍
在小豬比正式實習前，節目組安排了「情緒卡片」遊戲讓她熱身，需要爸爸陳展鵬做出各種情緒表情，讓小豬比觀察競猜。遊戲期間，兩父女忍住笑「眉來眼去」，默契十足，每當小豬比估中時，二人都會露出狂喜的表現，而小豬比得戚的搞笑表情更是可愛度爆燈。整個過程充滿歡樂，父女間如朋友般的相處模式，畫面既盞鬼又治癒，盡顯深厚感情。
陳展鵬感動表白遭滑鐵盧 小豬比神回覆KO爸爸
節目中，小豬比挑戰擔任實習老師，其超齡的成熟表現讓在觀察室的爸爸陳展鵬大為動容，他對著主持麥明詩及Patrick Sir直言：「我個心有啲噗噗跳，好感動。」然而，這份感動卻在事後被女兒一句話「KO」。當陳展鵬向小豬比表達欣賞之情：「你教兩個小朋友英文時，我覺得好感動。」小豬比聽後竟做了一個鬼臉，並馬上刁難爸爸說：「咁你喊吖！」突如其來的神回覆讓陳展鵬當場哭笑不得，場面十分搞笑。
專家主持齊折服 Patrick Sir：大人都做唔到
小豬比的聰明伶俐，不僅體現在與爸爸的互動上，她在實習時的表現也讓專家刮目相看。當小豬比開始教導小朋友時，連對慣小朋友的Patrick Sir也忍不住驚訝大讚：「佢講第一句已經好清晰喇喎」、「大人都做唔到分分鐘」、「好得意，佢識咁樣教嘢喎。」在場所有人都被這位年僅7歲的小女孩的超卓能力所折服。
網民大讚父女互動超有愛：呢段睇到笑咗出聲！
陳展鵬與小豬比之間既溫馨又搞笑的互動，引來網民熱烈討論，紛紛留言大讚。不少網民表示被他們的父女情深深打動：「展鵬同小豬比嘅互動真係好溫馨，睇到都覺得好治癒！」、「呢啲先係真實嘅父女情，又friend又好玩！」而小豬比的鬼馬金句更成為焦點：「『咁你喊吖！』呢句真係笑死我，小豬比太鬼馬啦！」更有網民表示：「睇佢哋玩遊戲眉來眼去，真係好有愛，呢段可以loop好多次！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期