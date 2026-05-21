AI 時代｜陳展鵬自爆感動遭7歲女KO！小豬比神回一句：咁你喊吖！

視帝陳展鵬與7歲女兒「小豬比」陳諾瑤的父女情一向溫馨，在最新一集《AI 時代，未來實習生》中，二人密集式的搞笑又有愛互動，成為節目一大亮點！當陳展鵬被女兒的表現感動時，小豬比一句出乎意料的神回覆，竟讓爸爸當場哭笑不得，究竟這位鬼馬女兒說了甚麼？