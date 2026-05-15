AI 時代未來實習生｜陳山聰仔Jaco創意爆發！竟將紗布當棉花糖食 幫牛改名Patrick Sir笑爆廠

陳山聰6歲囝囝Jaco在《AI 時代，未來實習生》體驗做獸醫，全程「玩味」十足，創意大爆發！他不但將醫療紗布當成「棉花糖」作狀要食，更幫牛牛改名做「Patrick Sir」，鬼馬行徑令全場爆笑，究竟他還有甚麼驚人舉動？