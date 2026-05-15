AI 時代未來實習生｜陳山聰仔Jaco創意爆發！竟將紗布當棉花糖食 幫牛改名Patrick Sir笑爆廠
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陳山聰6歲囝囝Jaco在《AI 時代，未來實習生》體驗做獸醫，全程「玩味」十足，創意大爆發！他不但將醫療紗布當成「棉花糖」作狀要食，更幫牛牛改名做「Patrick Sir」，鬼馬行徑令全場爆笑，究竟他還有甚麼驚人舉動？
Jaco鬼馬幫牛改名Patrick Sir 全場爆笑
Jaco在獨自實習期間，將所有動物都當成朋友仔，一到場便問現場所有牛牛有沒有名字。當得知其中一隻牛牛的英文名中有Patrick時，他即發揮驚人創意，馬上稱呼對方做「Patrick Sir」方便記憶。這個神來之筆的操作，令身處監察室遠距離觀望的爸爸陳山聰、主持Patrick Sir及麥明詩都忍不住捧腹大笑，大讚Jaco有創意兼非常搞笑！
Jaco獸醫上身超興奮 竟將紗布當棉花糖
Jaco的鬼馬行徑早在課堂上已表露無遺。當他換上獸醫服後，不但整個人自信滿滿，更開心到跳跳紮，一度忘形地擺出「大力水手」的招牌手勢，看來對自己的新身份感到非常驕傲。在接觸專為動物而設的軟腍腍包紮紗布時，他竟天真地大叫：「棉花糖」，之後還張大嘴巴作狀要將紗布吞下肚，可愛舉動融化在場眾人。
Jaco展現驚人模仿力 神還原三種心跳聲
除了創意無限，Jaco的模仿能力同樣驚人。當被要求形容「爸爸」、「狗仔」及「牛牛」的心跳聲時，他竟能惟妙惟肖地發出三種截然不同的聲音來區分，展現出驚人的觀察力。在整個實習過程中，他元氣滿滿，不時通山跑，又會鬼馬地遮住攝影師的鏡頭，其天馬行空的想像力與舉動，令帶領他的兩位師姐也哭笑不得。
網民洗版大讚可愛：根本係創意天才
節目播出後，Jaco的鬼馬表現引來網民熱烈討論，不少人被他的童真和創意笑翻，紛紛留言大讚。「Jaco真係好得意！將紗布當棉花糖，小朋友嘅想像力真係無限！」、「幫隻牛改名做Patrick Sir嗰度我笑到噴飯，太有諗頭！」、「山聰個仔好有表演天份，完全唔驚鏡頭仲識玩！」、「模仿心跳聲嗰度好勁，觀察力好敏銳！」、「成集嘅歡樂泉源，期待佢之後嘅表現！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期