AI 時代未來實習生｜陳山聰6歲仔Jaco實習做獸醫！驚人耐力獲讚：記性非常好
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陳山聰的6歲囝囝陳霆軒（Jaco）近日在節目中體驗做「未來實習生」，立志成為獸醫的他，在實習過程中展現出驚人的天份與愛心。不但獲專業獸醫導師給予9分高分評價，更在農場實戰時表現出超強耐力，不過原來這位小暖男，竟然被牛屎和蒼蠅嚇到當場「Hang機」！
Jaco實習獲獸醫9分高評 餵牛展現驚人體力
在節目安排下，Jaco先上堂實習，再到農場實戰。過程中他對動物展現出超強的耐性與愛心，學習能力亦相當驚人，獲臨床獸醫導師Denise大讚並給予9/10的高分：「作為六歲小朋友，佢認知記性都非常之好。」而在農場餵牛的任務中，Jaco更展現了驚人體力，雖然要拿起比自己還高的膠鏟，費力地將草糧推給牛牛，推到發出「Ush Ush」聲，但全程沒有一句怨言，完全沒有放棄。
潔癖Jaco遇天敵牛屎蒼蠅 嚇到一度Hang機
不過Jaco的實習之路並非一帆風順，實戰期間，天生有少少潔癖的他，竟遇上兩大天敵「牛屎」及「蒼蠅」，當場被嚇得不知所措，更一度「Hang機」停下所有動作，與先前落力工作的模樣形成強烈對比。面對突如其來的挑戰，這位立志做獸醫的小朋友似乎遇到了最大的心理關口，場面十分搞笑。
陳山聰視像通話打氣 Jaco秒速重燃鬥志
在監察室的爸爸陳山聰見狀，立即透過視像通話為囝囝打氣，他直接向Jaco說：「做咩唔夠膽呀？你自己話要嚟喎，話要學做獸醫架喎」、「冇事架，放心吖」。短短幾句鼓勵成功召回Jaco的初心，讓他重燃鬥志投入工作。事後山聰與Jaco重逢，也不忘機會教育：「你驚咩？」Jaco回答：「驚烏蠅。」山聰即半氹半教地說：「咁細隻都驚，有冇搞錯呀你？你將來做獸醫唔可以驚屎架。」
網民大讚Jaco可愛又叻仔 驚青反應好真實
Jaco在節目中的表現引來網民熱烈討論，大讚他可愛又叻仔。
「6歲仔有咁嘅耐力同愛心，真係好犀利！」
「Jaco好得意！驚牛屎同烏蠅個樣好真實，完全係小朋友嘅自然反應！」
「陳山聰教仔有一手，識得喺適當時候推個仔一把。」
「睇佢推草推到Ush Ush聲真係好好笑，但又好佩服佢。」
「Jaco大個一定係個好獸醫，有愛心又有毅力！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期