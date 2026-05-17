AI 時代未來實習生｜陳山聰6歲仔Jaco實習做獸醫！驚人耐力獲讚：記性非常好

陳山聰的6歲囝囝陳霆軒（Jaco）近日在節目中體驗做「未來實習生」，立志成為獸醫的他，在實習過程中展現出驚人的天份與愛心。不但獲專業獸醫導師給予9分高分評價，更在農場實戰時表現出超強耐力，不過原來這位小暖男，竟然被牛屎和蒼蠅嚇到當場「Hang機」！