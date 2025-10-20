AI情侶檔Luna Hugo人氣爆燈｜新歌YouTube狂吸52萬點擊 網民洗版力撐：真人歌手點算？

近日由AI生成的虛擬演員Luna及Hugo，憑藉在青春短劇《在我心中，你是獨一無二》中的螢幕情侶形象火速爆紅，人氣直逼真人偶像！二人主唱的劇集歌曲在YouTube上架短短半個月，合計觀看次數已衝破520,000，成績驕人。他們更開設個人IG帳戶分享「生活點滴」，虛實難分的行銷手法引起熱議，究竟這股AI旋風會否改變娛樂圈生態？