AI情侶檔Luna Hugo人氣爆燈｜新歌YouTube狂吸52萬點擊 網民洗版力撐：真人歌手點算？
廣告
近日由AI生成的虛擬演員Luna及Hugo，憑藉在青春短劇《在我心中，你是獨一無二》中的螢幕情侶形象火速爆紅，人氣直逼真人偶像！二人主唱的劇集歌曲在YouTube上架短短半個月，合計觀看次數已衝破520,000，成績驕人。他們更開設個人IG帳戶分享「生活點滴」，虛實難分的行銷手法引起熱議，究竟這股AI旋風會否改變娛樂圈生態？
Luna Hugo新歌上架即洗版 10日狂吸逾28萬點擊
AI演員的魅力不容小覷，由Luna主唱的劇集主題曲《秘密的季節》，在YouTube上架僅半個月，觀看次數已迅速累積超過240,000次，成功打入觀眾心中。而由Hugo主唱的插曲《在我心中，你是獨一無二》勢頭更為強勁，短短10日間已斬獲超過280,000次觀看，兩首歌曲合計觀看數目已輕鬆突破520,000大關，增長速度驚人，證明這對AI螢幕情侶的吸粉能力絕不遜於真人藝人，成功在網絡世界掀起一股追星熱潮。
AI演員Luna Hugo扮真人開IG 塑造螢幕情侶形象吸粉
為了拉近與粉絲的距離，製作團隊為Luna和Hugo分別開設了個人Instagram帳戶，策略性地發布他們的「童年照」及「成長軌跡」，營造出極度逼真的背景故事。這種「真人化」的經營模式，讓網民能像追蹤真人偶像一樣，見證他們的「生活點滴」。特別是二人深入民心的螢幕情侶形象，從戲內延伸至戲外的社交平台互動，成功鞏固了大量CP粉絲，讓他們不只停留在劇集角色，而是成為了有血有肉、觸手可及的虛擬偶像。
網民一面倒激讚Luna Hugo 「好想無限Loop」
這對AI情侶檔的出現，引來網民一面倒的好評，不少人湧入YouTube留言區洗版式表達支持。大部分留言都對歌曲和AI演員的像真度表示驚訝，紛紛大讚：
「在我心中，子悠是獨一無二」
「聽完一次就好想無限 loop 勁上腦」
「令人心動的歌同 AI 超靚女」
「子悠好幸福呀」
「支持 HUGO」
「好聽好感動」
從留言反應可見，觀眾對AI演員的接受程度相當高，其新鮮感及完美形象更成為了他們爆紅的關鍵。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期