AI女歌手ColaB是誰？碰瓷媒體搏曝光《東方新地》嚴正澄清從未合作
Cola B發文感謝報導惟本刊從未刊出相關內容
Cola B今日在社交平台貼出一則聲稱由《東方新地》刊登的報導截圖，並留言表示：「好多謝東方新地報道我🥹🫶🏻今次Monaco F1 weekend真係好夢幻，估唔到會收到咁多關注同厚愛。」然而《東方新地》在此嚴正聲明，本刊與Cola B並無任何形式的合作關係，亦從未就其出席摩納哥F1活動作出任何報導。該則所謂「報導」並非由本刊發布，本刊保留一切追究權利。
《東方新地》澄清與Cola B零合作零接觸
《東方新地》重申，本刊一向秉持專業新聞操守，所有報導均經過嚴謹編輯流程。就Cola B在社交平台上的失實聲稱，本刊需向公眾清楚交代：我們從未主動接觸Cola B，亦從未收到任何來自Cola B團隊的合作邀請或新聞稿件。Cola B在帖文中營造出獲本刊報導的印象，與事實完全不符。
起底Cola B真實身份為AI生成虛擬角色
Cola B並非真人，而是一個由AI技術生成的虛擬KOL角色。她最初以精緻亮麗的AI生成外型活躍於Instagram等社群平台，經常分享泳衣、晚裝及Cosplay等造型照片。其後Cola B跨足音樂界，聲稱為全球首位獲得Spotify認證的AI創作歌手，曾翻唱MC張天賦的《小心地滑》及《記憶棉》，亦有推出原創單曲《年幼的我》。近期她更頻繁出現在國際盛事相關的社交媒體帖文中，包括今次的摩納哥F1賽車活動。
「AI網紅女神」盜用IvySo外貌已經被舉報註銷
「AI女神」粉絲破三萬神似Ivy So與Ca姐，這位名為「hazelbb852」網紅在IG上擁有高達3.3萬粉絲，hazelbb852 在其IG擁3.3萬粉絲，自稱是「香港 美國 / 𝓂𝑜𝒹𝑒𝓁 / 𝟢𝟥’」，閒時會分享多張吸晴照片，like數亦相當誇張，以hazelbb852 一輯黑色泳衣福利為例，性感火辣，喪吸3萬like！另一方面，hazelbb852嘅外表與女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）極度相似，無論眼神、笑容都似到十足十，某些角度更撞樣試當真女神Ca姐陳苡臻，有人批評明顯是AI生成。
網民質疑AI虛擬KOL碰瓷傳統媒體搏曝光
事件曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人對AI虛擬KOL聲稱獲真實媒體報導的做法感到嘩然。有網民直言「AI都識自己幫自己做PR」，亦有人質疑「係咪想靠碰瓷傳統媒體嚟增加可信度」。更有網民翻查Cola B過往帖文，發現其經常營造出席各大國際活動的形象，質疑「一個AI點樣親身去Monaco睇F1」。事件令公眾再度關注AI虛擬角色在社交媒體上的操作手法，以及其對傳統媒體公信力可能造成的影響。
霍哥搭ColaB膊頭
霍哥與女性合照一向都「非常守規」，搭膊頭已經是最基本的合照方式，更加成為與霍哥合照的標誌性姿勢。日前霍哥就在個人IG分享了一張令他非常之自豪的美女集郵圖，並寫道「大家以為AI女仔既（嘅）膊頭我就答（搭）唔到啦咩？我嘅魔爪係突破為（維）度起越現實嘅。 Nice to meet you @cola_bb_official」。更自認借了與好友Hannah的合照去完成自己與網絡融歌手ColaB「可樂糖」的合照，現實與虛擬都一樣搭得到！
ColaB唱《記憶棉》上Apple Music
其實ColaB最初是一名AI網紅，於今年3月首次創辨個人IG，經常分享靚靚生活照，當中更不乏性感泳衣、DeepV冕裝、睡衣或Cosplay造型的相片，現時已吸引逾萬名Followers。除了是「專業」的模特兒之外，ColaB亦是一名網絡歌手，曾經「翻唱」AGA的《Wonderful U》以及MC張天賦的《記憶棉》，當中《記憶棉》更獲收錄到Apple Music、YouTube Music以及KKBOX等音樂串流平台。
另一方面，身型火辣性感的ColaB同樣以Patreon收費相片作為收入來源，收費平台同樣於3月正式開始營運，會員共分為「糖果」、「夢幻」以及「狂野」三個級別，當中最貴的「狂野」級別的封面圖片更展示著「一絲不掛」的Cola B，果然名付其實般狂野！