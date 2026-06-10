AI女歌手ColaB是誰？碰瓷媒體搏曝光《東方新地》嚴正澄清從未合作

AI虛擬KOL Cola B今日在社交平台發文，聲稱獲《東方新地》報導其出席摩納哥F1賽車週末活動，更留言感謝本刊關注。然而本刊需嚴正澄清，《東方新地》從未與Cola B有任何合作，亦從未發布相關報導，事件隨即引起網民熱議。