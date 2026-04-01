東張西望｜林以諾收全祼攬女照勒索 確認頭像為本人 竟因一事中招

人工智能（AI）換臉技術日益猖獗，詐騙手法層出不窮，如今連備受尊敬的神職人員也成為目標。林以諾牧師近日赫然收到一張自己的全裸「艷照」，對方更以此進行勒索，揭開了網絡詐騙集團如何利用公開的社交平台頭像，輕易製造足以摧毀個人名譽的武器，事件引發公眾對「AI深偽技術」普及化的高度警惕。