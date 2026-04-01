東張西望｜林以諾收全祼攬女照勒索 確認頭像為本人 竟因一事中招
林以諾牧師驚收裸照短訊 騙徒威脅付錢了事
日前，林以諾牧師收到一個來自香港本地電話號碼的短訊，內容附帶一張看似是影片截圖的相片，畫面極其不雅。他向《東張》主持黎寬怡憶述：「（相中）我應該係全裸瞓喺張床嗰度，就攬住一個全裸女仔。」相中男子的樣貌清晰可見，正是林以諾牧師本人。騙徒隨即發出威脅，聲稱持有完整影片，並暗示需要金錢解決，問道：「你想點處理呀？」意圖相當明顯，就是「俾錢去解決嘅問題」。
騙徒盜用林以諾社交平台頭像犯案
經比對後發現，該張偽造艷照中林以諾牧師的頭像，竟然就是取自他公開的社交平台個人頭像。騙徒僅是將頭像圖片左右反轉，便直接移花接木到不雅照片上，連髮型分界線都完全吻合。這個發現揭示了在AI技術下，任何公開的個人照片都可能成為不法之徒的犯罪工具。
艷照原圖竟為全球通用詐騙範本
更荒謬的是，這宗針對性的勒索案，其所用的「艷照」原圖竟是一個在全球被廣泛使用的詐騙範本。透過網絡圖片搜尋功能，可以輕易發現同一張背景和構圖的裸體照片，早已被用於世界各地的多宗詐騙案件中。內地警方更早於2024年，就已在社交媒體上公開警告過同類型的詐騙手法，可見騙徒只是不斷重複使用舊有伎倆，尋找新的詐騙目標。
林以諾憂名譽受損決心報警公開
雖然深知相片為假，但林以諾牧師坦言，仍擔憂這類惡意抹黑會對其公眾形象及工作造成實質損害。他表示：「就算係假都好啦，對你嗰個嘅工作形象會有影響㗎嘛，亦都會有人信。」為免助長歪風，及防止騙徒得逞後變本加厲，他毅然決定報警處理，並將自身經歷公諸於世，藉此提醒大眾，AI詐騙技術演變迅速，必須時刻保持警覺，小心求證。
網民狠批騙徒手法粗劣 憂有人仍會上當
事件曝光後，引起網民熱議，不少人狠批騙徒手法低劣。有網民留言直斥：「AI勒索都整好啲呀？一睇就知假啦，但真係一定有人會信。」另一位網民則諷刺騙徒異想天開：「以為咁坐喺電腦檯面前，按一系列鍵盤按鈕，咁就錢如瀑布滾滾而來，真是低能白痴。」儘管騙局容易識破，但大眾普遍擔心在資訊混亂的網絡世界，仍會有無辜市民因一時驚慌而墮入陷阱。