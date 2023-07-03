AI歌手疑借已故歌手賺錢 AI黃家駒團隊即公開製作流程！主事成員：從無收任何利益及捐款
強調無牽涉個人利益為紀念家駒做音樂
「AI黃家駒」製作團隊主事成員強調做AI歌完全沒有透露真名，也沒有任何個人利益及捐款。訓練AI模型和找專業樂手幫忙、電費和費用都是為了紀念黃家駒，只要網民share已經很足夠，他們主要是想喚起Beyond樂迷的回憶，純粹想聽，是為大家打氣。
至於有網民質疑他們用了人家的曲詞去賺錢及侵犯版權，他們解釋唱片公司在publishing時已經與YouTube達成協議，任何人cover一隻歌YouTube都會直接將版稅分俾原作者。AI cover 和其他素人cover沒有分別，一樣按views分錢。如果直接用原裝錄音去做MMO，就會侵犯錄音版權，唱片公司有權take down。
AI黃家駒製作流程公開
AI 黃家駒團隊強調，製作一隻「AI歌」需要的時間其實比製作一隻全新歌還要多，因為要掌握家駒的聲音和風格需要很多人為的因素。他們也強調，AI歌其實是需要人類的參與才能達到好的效果，因此他們同意有網友的評價，表示AI歌其實是“AI調音師”。
AI黃家駒製作丨步驟一、訓練AI歌手模型
第一步訓練模型可使用網上的教材，詳情可參閱「AI翻唱教學」。
AI黃家駒製作丨步驟二、揀歌
大部份需要重新編曲，因為家駒通常最高音會唱A，需要基於呢個揀一個新key。用原裝編曲直接transpose有幾個問題，包括版權問題、風格不適合和音質差。
AI黃家駒製作丨步驟三、需要一個cover歌手
要掌握到家駒的小動作，需要一個真實的cover歌手由頭唱一次。製作團隊表示因為家駒有很多小動作，例如尾音會drop pitch 加一個好快既 vibrato（見圖）。家駒好多時亦都會將 a, e, i 呢啲響音 compress，例子遙望：沉默的天「際」，問蒼「天」。如果用原曲的歌手聲音直接去 deepfake，效果好難好。AI尹光咁好笑，就係因為後面唱歌那位掌握得好好，重新唱過。
AI黃家駒製作丨步驟四、把歌曲剪成多個take再「揀take」
步驟四則是「最痛苦的部份」，製作團隊表示因為AI的 output 就好似抽 card 一樣，每次輕微更改一個參數，出到嚟結果已經完全唔同。例如「假如世界不像你預期」一句製作團隊需要cover歌手一共唱四take，每一take render 四個唔同AI版本。如果最尾都揀唔到，就需要再改參數 output，或者再唱過（見圖）。所以要將 cover 歌手的錄音轉換非常多 take 一齊剪埋出嚟，然後揀選最好的 take，而揀take就是一般監製的技巧和需要熟悉家駒的聲音。
AI黃家駒製作丨步驟五、歌曲混音（Mixing）
歌曲Mixing，最後這個步驟和一般流行曲製作沒有分別。混音是指將錄音中的各個聲音軌道（如人聲、吉他、鼓等）合成一個完整的音樂作品，並且調整音量、平衡、空間以及其他效果，以達到最佳聆聽效果。
https://youtu.be/ZeSXsB7rLvE
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