AI歌手疑借已故歌手賺錢 AI黃家駒團隊即公開製作流程！主事成員：從無收任何利益及捐款

AI黃家駒丨近日AI歌手熱潮席捲香港，尹光、家駒、哥哥張國榮等先後「推出」多首名曲cover，引起網民熱討，網上一時間充斥大量AI歌手翻唱歌曲令網民質疑是否有牽涉利益關係，借已故歌手賺錢。而近日「AI黃家駒」製作團隊則上水大方分享了製作「AI 黃家駒」模型翻唱曲目的幕後花絮及流程，詳情即睇！