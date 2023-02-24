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劉馬車如果參加《聲夢傳奇3》 AI提議7大必勝歌曲！

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今年出獄的劉馬車，重出江湖第一擊是參加ViuTV選秀節目《全民造星5》，未能入圍後，劉馬車即淚控慘被花姐奚落，要他扮癲佬才能入圍。近日有消息指TVB正在籌備《聲夢傳奇3》，劉馬車大可轉移陣地參賽！

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劉馬車早前聲淚齊下，控訴花姐同ViuTV高層唔畀機會佢，要佢繼續做癲佬！（圖片來源：[email protected]劉馬車截圖）

劉馬車如果參加《聲夢傳奇3》 AI提議7大必勝歌曲！

小編利用了現時人氣大熱的AI聊天程式「Poe App」，如果劉馬車參加《聲夢傳奇3》比賽，唱甚麼歌曲比較有勝算？AI提議了以下7首歌曲畀劉馬車：

ai 劉馬車 小編利用現時人氣大熱的AI聊天程式「Poe App」，問到如果劉馬車參加《聲夢傳奇3》比賽，唱甚麼歌曲較有勝算，得出以下答案。
小編利用現時人氣大熱的AI聊天程式「Poe App」，問到如果劉馬車參加《聲夢傳奇3》比賽，唱甚麼歌曲較有勝算，得出以下答案。（圖片來源：Poe App截圖）

1. 《忘記你我做不到》（原唱：張學友）

演繹方法：劉馬車可以在演唱中展示出他的浪漫和柔情，同時加入自己的音樂思維，使歌曲更具感性。

服裝造型：劉馬車可以穿著深色的衣服，展示出他的深情和穩重。

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劉馬車突襲ViuTV搵花姐，怒轟淨係捧MIRROR！。（圖片來源：[email protected]劉馬車）
ai 劉馬車 AI建議劉馬車唱張學友的《忘記你我做不到》出戰。
AI建議劉馬車唱張學友的《忘記你我做不到》出戰。（圖片來源：[email protected]《忘記你我做不到》截圖）
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（圖片來源：Poe App截圖）

2. 《忘情水》（原唱：劉德華）

演繹方法：劉馬車可以在演唱中展示出他的憧憬和思念，同時加入自己的音樂思維，使歌曲更具憧憬和思念。

服裝造型：劉馬車可以穿著憧憬的衣服，展示出他的憧憬和思念。

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劉馬車早前在街頭busking。（圖片來源：[email protected]劉馬車）
ai 劉馬車 AI建議劉馬車可以在演唱《忘情水》時，展示出他的憧憬和思念。
AI建議劉馬車可以在演唱《忘情水》時，展示出他的憧憬和思念。（圖片來源：[email protected]截圖）
ai 劉馬車 《等你回來》原唱為張學友，AI卻顯示鄧麗君，莫非要劉馬車扮鄧麗君唱勝算更高？
AI建議唱《忘情水》，但錯誤顯示原唱為李克勤，而《等你回來》原唱為張學友，AI卻顯示鄧麗君，莫非要劉馬車扮鄧麗君唱勝算更高？（圖片來源：Poe App截圖）

3. 《等你回來》（原唱：張學友）

演繹方法：劉馬車可以在演唱中展示出他的柔情和感性，同時加入自己的音樂思維，使歌曲更具柔情和感性。

服裝造型：劉馬車可以穿著柔情的衣服，展示出他的柔情和感性。

ai 劉馬車 劉馬車熱愛唱歌，他YouTube頻道有大量自拍唱歌片。
劉馬車熱愛唱歌，他YouTube頻道有大量唱歌演出片段。（圖片來源：[email protected]劉馬車）

《愛我還是他》唱得好有自信，網民讚他超越了原唱陶喆。

4. 《有一種悲傷》（原唱：A-Lin）

演繹方法：劉馬車可以在演唱中展示出他的悲傷和感性，同時加入自己的音樂思維，使歌曲更具悲傷和感性。

服裝造型：劉馬車可以穿著悲傷的衣服，展示出他的悲傷和感性。

5. 《一生何求》（原唱：陳百強）

演繹方法：劉馬車可以在演唱中展示出他的堅定和決心，同時加入自己的音樂思維，使歌曲更具堅定和決心。

服裝造型：劉馬車可以穿著堅定的衣服，展示出他的堅定和決心。

ai 劉馬車 劉馬車唱陳百強歌曲亦有一手，曾爆笑自彈自唱《等》。
劉馬車唱陳百強歌曲亦有一手，曾爆笑自彈自唱《等》。（圖片來源：[email protected]劉馬車）

劉馬車唱過陳百強的《等》!

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（圖片來源：Poe App截圖）

6. 《愛的故事上集》（原唱：孫耀威）

演繹方法：劉馬車可以在演唱中展示出他的愛和熱情，同時加入自己的音樂思維，使歌曲更具愛和熱情。

服裝造型：劉馬車可以穿著愛的衣服，展示出他的愛和熱情。

ai 劉馬車 AI建議劉馬車唱孫耀威的《愛的故事上集》。
AI建議劉馬車唱孫耀威的《愛的故事上集》。（圖片來源：[email protected]張敬軒演唱會）
ai 劉馬車 AI離奇顯示《愛的故事上集》原唱為譚詠麟，《風繼續唱》竟是張學友原唱？
AI離奇顯示《愛的故事上集》原唱為譚詠麟，《風繼續唱》竟是張學友原唱？（圖片來源：Poe App截圖）

7. 《風繼續吹》（原唱：張國榮）

演繹方法：劉馬車可以在演唱中展示出他的勇氣和決心，同時加入自己的音樂思維，使歌曲更具勇氣和決心。

服裝造型：劉馬車可以穿著勇氣的衣服，展示出他的勇氣和決心。

ai 劉馬車 劉馬車曾自彈自唱《風繼續吹》，算是飲歌之一。
劉馬車曾自彈自唱《風繼續吹》，算是飲歌之一。（圖片來源：[email protected]劉馬車）

唱《風繼續吹》，好陶醉！

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撰文：東方新地圖片來源：Poe App截圖、[email protected]劉馬車截圖、[email protected]截圖、[email protected]《忘記你我做不到》截圖、[email protected]張敬軒演唱會資料或影片來源：[email protected]劉馬車

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