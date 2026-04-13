TVB虛擬網紅AI Sammi人氣急升！唔夠1個月粉絲激增20倍 影片瀏覽破50萬！

TVB首位AI主播Sammi人氣大爆發！自3月21日開設個人社交網至今未夠一個月，粉絲數竟由750人激增至近16,000人，升幅高達20倍，相當誇張！其中一條影片瀏覽量更衝破50萬，究竟這位虛擬網紅有何吸粉魔力？