TVB虛擬網紅AI Sammi人氣急升！唔夠1個月粉絲激增20倍 影片瀏覽破50萬！
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TVB首位AI主播Sammi人氣大爆發！自3月21日開設個人社交網至今未夠一個月，粉絲數竟由750人激增至近16,000人，升幅高達20倍，相當誇張！其中一條影片瀏覽量更衝破50萬，究竟這位虛擬網紅有何吸粉魔力？
AI Sammi唔夠1個月IG粉絲激增20倍
TVB自家創造的虛擬網紅AI Sammi，其個人社交網（Instagram @Sammi__gen）自2026年3月21日開設以來，人氣直線飆升。在短短不足一個月的時間內，追蹤人數由最初的750位，幾何級數式暴增至接近16,000位，升幅足足達到20倍，成績驚人！除了粉絲數量夠誇張，Sammi社交網的影片互動量亦相當不俗，其中一條影片的瀏覽次數更錄得超過500,000次，影響力絕對不輸真人KOL。
AI Sammi殺入《貓咪小夜曲》搞直播吸睛
AI Sammi的成功，與其積極跟公司節目聯動不無關係。她最近便為TVB深夜時段的全新AI療癒系節目《貓咪小夜曲》大力宣傳。為了製造話題，AI Sammi更直接「衝入」《貓咪小夜曲》的虛擬場景中進行直播，與兩隻AI貓咪互動，更呼籲網民留言為節目場景提供新構思，例如加入新的佈置或動物，成功透過跨平台互動，為自己及節目帶來雙贏的宣傳效果。
AI Sammi助陣療癒系節目釋放觀眾壓力
AI Sammi所宣傳的《貓咪小夜曲》，本身亦是由AI技術打造。據悉，無綫企業傳訊部品牌傳播科花費1個月時間製作，目的是為了幫助觀眾在深夜時段釋放壓力、尋找心靈平靜。節目以慵懶可愛的貓咪為主角，正正瞄準了香港廣大的愛貓市場。由AI Sammi這位虛擬網紅去推廣AI製作的療癒節目，可見TVB銳意在AI內容策略上下一盤大棋。
網民湧入留言：「好想睇Sammi加新動物」
AI Sammi的爆紅現象隨即引起網民熱烈討論，不少人對其虛擬人設定及與節目的互動方式感到非常新奇，紛紛在其社交平台留言：「20倍太誇張了吧！TVB今次玩AI玩得幾勁！」、「條片有50萬view？仲勁過好多真人KOL！」、「好期待佢下次會加咩動物入去個貓貓片度，我投企鵝一票！」、「一開始覺得有啲怪，但睇睇下又幾得意，把聲幾好聽。」、「希望Sammi可以報下新聞，應該幾有趣。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期