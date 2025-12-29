順天邨街坊狂唱Alan Walker走音甩beat 本尊現身親自回應超爆笑
順天邨一名街坊大唱Alan Walker經典歌曲《Faded》的片段近日在社交平台爆紅，不但走音甩beat更將歌詞「I’m faded」唱成「I’m 飛釘」，洗腦程度爆燈。短片獲得超過661,000次點擊及27,000次轉發，連Alan Walker本人都親自留言回應，網民笑稱這位街坊為「順天邨Alan Walker」。
順天邨街坊開窗狂唱走音甩beat
日前有網民在Threads上傳一段順天邨的短片，可聽到一名街坊在家中大唱Alan Walker的熱門歌曲《Faded》。不過這位街坊的演唱實在令人印象深刻，不但完全走音更嚴重甩beat，一句「where are you now」不斷重複，洗腦程度十足。最搞笑的是他將歌詞「I’m faded」唱成廣東話「I’m 飛釘」，令網民笑到不能自已。上傳短片的網民更留言表示「師兄，唱歌唔係問題，但係可唔可以閂窗？」
Alan Walker本人親自回應爆笑留言
短片爆紅後，最令人意外的是Alan Walker本人竟然親自留言回應，寫道「I’m HERE🤣🫶🏻」，幽默回應這位順天邨街坊的「呼喚」。除了Alan Walker外，連葉蒨文和梁敏巧都有留言，葉蒨文寫道「Hahahaha I’m 飛釘」，梁敏巧則表示「洗晒腦」，可見這段短片的影響力有多大。
網民熱議鄰居日常生活困擾
不少網民在留言區分享類似經歷，有人表示「紅咗嘅？我先係住佢隔籬嗰個呀…條傻佬唱到九點幾先收皮」，可見這位街坊的歌聲已經困擾鄰居一段時間。另有網民笑言「笑到傻，播住唱都可以唔啱Beat…..係要窒一窒」，更有人建議「你答返佢i’m here可能佢會收聲」。
網民爆笑留言洗版Threads
短片引發網民瘋狂留言，有人笑稱「唱得難聽都唔係問題 點解可以完全每一次都甩晒beat 仲難過入岩beat」，更有網民幽默回應「佢可能有時差」。不少網民表示被這段短片洗腦，有人寫道「本身想瞓覺 聽完之後笑到精神咗」，另有人分享「我都跟住where are you now，太投入now咗幾聲出嚟，成個茶餐廳啲人望住我🥹🥹」。網民更將這位街坊封為「順天邨Alan Walker」，認為他的演繹版本比原版更加洗腦。
圖片來源：Threads截圖資料或影片來源：原文刊於新假期