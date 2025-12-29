順天邨街坊狂唱Alan Walker走音甩beat 本尊現身親自回應超爆笑

順天邨一名街坊大唱Alan Walker經典歌曲《Faded》的片段近日在社交平台爆紅，不但走音甩beat更將歌詞「I’m faded」唱成「I’m 飛釘」，洗腦程度爆燈。短片獲得超過661,000次點擊及27,000次轉發，連Alan Walker本人都親自留言回應，網民笑稱這位街坊為「順天邨Alan Walker」。