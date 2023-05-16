Alina與Stanley邱士縉慶拍拖6周年 無視餐廳3大規條被網民狂轟「零尊」
Alina轟Stanley邱士縉太遲訂位
李炘頤Alina再與邱士縉Stanley一起拍片，並以「有好消息宣布」的吸睛主題，原來上月尾是二人拍拖六周年，片段一開初，Alina便發火指Stanley太遲訂位，令她不能去心水餐廳，幸好Alina立即找到另一家bookmark了的日式高級餐廳食Omakase。Alina在片中透露收到餐廳的3規條，不過二人統統都犯上，似乎視規矩如無物。
無視餐廳之3大規條 Stanley片中答：I don’t care
餐廳要求1.是不可遲到
請提早十分鐘到達，因為餐廳為客人安排食物，希望能餐廳及師傅有安排招呼客人的次序及安排，若遲到會影響其他客人，另外是怕遲到影響食物質素及味道，不過Stanley在片中答：「I don’t care」。而片段一開始，Alina已經話餐廳要求早到十分鐘，但他們不但無，而且剛泊好車時已遲到六分鐘，不過Alina自拍要緊，到達還先影餐廳外的環境未有立即到餐廳報到。
2.客人不可噴香水
不過Stanley似乎有所誤會還說：「係師傅唔可以噴香水」，Alina望住訊息照讀：「原來係客人唔好噴香水呀，以免影響師傅對食材的判斷。」兩人相視而笑，似乎暗示都犯上了。
3.不要顧住影相
Alina話：「因為廚師發辦，一定係師傅上菜時嘅第一陣味道。」Stanley在旁邊不停暗笑：「咁你記住。」Alina即搶說指自己好多過程都唔會影，因為正在品嚐美食，Stanley努力忍笑，Alina即發爛把鏡頭移開：「我以後都唔會同佢一齊拍vlog」
粉絲大罵「大表嫂」Alina對Stanley態度「零尊」
Alina分享六周年飯局片後，得到不少粉絲送上祝福，同時引來不少討論，有網民在討論區狠批Alina和Stanley明知故犯，完全零尊！更指Alina片中無為影到的廚師、客人、服務員打格，行為令人反感！同時有不少網民直斥Alina經常在片中直斥Stanley也是零尊，「Stanley食完壽司扮喊搞氣氛，Alina就話佢似急屎，仲話佢谷唔出眼淚係垃圾」、「佢又當眾公審大表哥食飯玩電話，成條潑婦咁」、「好憎佢成日係咁公審大表哥」。
Alina紀念日正日歎法國餐 公審Stanley用餐邊玩手機
片中尾段是二人在周年紀念正日去了法國餐廳，Alina再次因為Stanley碌電話問題，大發雷霆，更指會把罪證公諸於世，果然講得出做得到！Stanley嚇到成把刀隊入口舔，而Alina拎餐具的手勢亦被網民批評。
網民留言：「以為睇緊杜如風」 Alina反擊網民
有網民在片下留言指以為睇緊杜如風，「好難頂，正宗港女」，好港女，Alina即反擊：「係呀，香港出世架嘛！」有人留言：「女的以為自己好有形，但」Alina就回應：「你有錯別字呀」。而討論區的留言不但直斥Alina「嘴臉成個八婆」、「個港女格好難頂」、「條女仲想消費MIRROR到幾時？」、「條女成日把口出事，都唔改下」、「大表哥個樣幾唔願意，佢都唔想下下被條女影住、拍低，仲要被公審同邊個訊息來往」。
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