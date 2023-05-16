Alina與Stanley邱士縉慶拍拖6周年 無視餐廳3大規條被網民狂轟「零尊」

MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）近來被催婚，與同樣參加《全民造星3》出身的女友李炘頤（Alina）已拍拖六年，「大表嫂」Alina近日在個人YouTube頻道分享二人慶祝六周年到高級餐廳的片段，卻被狠批犯上多項餐廳用餐的禁忌，更是明知故犯，被網民狂轟！