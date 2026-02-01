AlipayHK 呈獻：唱錢｜張與辰挑戰Level 6《祝君好》！零準備唱到青筋暴現勁震撼

實力派歌手張與辰（JC）日前擔任《AlipayHK 呈獻：唱錢》直播嘉賓，竟即場接受高難度挑戰！他在零準備的情況下，獻唱自己當年的經典參賽歌曲《祝君好》，唱至高音時更出現「青筋外露」的震撼畫面，最終分數亦不負眾望。不過，網民的焦點似乎都落在他搏盡的表情上，究竟畫面有多震撼？