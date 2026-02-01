AlipayHK 呈獻：唱錢｜張與辰挑戰Level 6《祝君好》！零準備唱到青筋暴現勁震撼
廣告
實力派歌手張與辰（JC）日前擔任《AlipayHK 呈獻：唱錢》直播嘉賓，竟即場接受高難度挑戰！他在零準備的情況下，獻唱自己當年的經典參賽歌曲《祝君好》，唱至高音時更出現「青筋外露」的震撼畫面，最終分數亦不負眾望。不過，網民的焦點似乎都落在他搏盡的表情上，究竟畫面有多震撼？
張與辰零準備挑戰《祝君好》 唱到青筋暴現顯功架
節目中，張與辰即場挑戰AI實時評分系統，而挑戰歌曲正是他自己的經典作《祝君好》。令人驚訝的是，這首歌曲竟被系統評為Level 6的高難度歌曲，讓不少網民大感意外。雖然是在零準備下直接上陣，但張與辰完全投入，唱到高音部份時更肉緊到「青筋外露」，從頸部到額頭的青筋清晰可見，搏盡的模樣完全展現了他驚人的唱功與實力。
AI評分獲89.1%高分 實力表現唔失禮
儘管是即興挑戰，張與辰的表現依然「絕對唔失禮」。在AI系統的實時評分下，他最終成功獲得89.1%的綜合成績，證明了其專業歌手的功架。這個高分成績讓收看直播的粉絲們激動不已，紛紛在留言區瘋狂洗版讚好，大讚偶像是「行走的CD」，即使面對AI的嚴格評分標準也毫無懼色，實力毋庸置疑。
網民錯重點熱議青筋 「睇到都覺得辛苦」
雖然張與辰的歌聲與分數同樣出色，但更多網民卻「錯重點」，將焦點放在他「青筋暴現」的肉緊表情上。討論區被相關截圖瘋狂洗版，不少網民留言：「嘩！啲青筋！睇到都覺得辛苦！」、「呢啲先係實力派，用盡全力去唱！」、「首歌原來咁難唱，JC真係勁！」。這個意外的「震撼畫面」反而成為當晚最熱門的話題，也從側面印證了他對待音樂的投入程度。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期