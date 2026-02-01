AlipayHK 呈獻：唱錢｜江若琳《Show You》成魔王級難曲！本尊獲封古早女團想挑機

江若琳（Elanne）的一首舊作竟意外翻紅！在最新一集《AlipayHK 呈獻：唱錢》中，一位在各大唱歌APP被封為SSS級得主的素人，挑戰江若琳的快歌《Show You》時，竟在短短15秒內慘遭滑鐵盧，震驚全場。事件引發網民熱議，更釣出本尊搞笑回應，究竟她說了什麼讓網民期待值爆燈？