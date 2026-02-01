AlipayHK 呈獻：唱錢｜江若琳《Show You》成魔王級難曲！本尊獲封古早女團想挑機
江若琳（Elanne）的一首舊作竟意外翻紅！在最新一集《AlipayHK 呈獻：唱錢》中，一位在各大唱歌APP被封為SSS級得主的素人，挑戰江若琳的快歌《Show You》時，竟在短短15秒內慘遭滑鐵盧，震驚全場。事件引發網民熱議，更釣出本尊搞笑回應，究竟她說了什麼讓網民期待值爆燈？
唱歌App高手挑戰《Show You》 15秒極速出局震驚網民
今集節目中，幼稚園老師雲嫦娥以各大唱歌APP SSS級得主的強者姿態登場，挑戰被評為Level 2的歌曲《Show You》。未知是否對跳唱快歌信心不足，在30秒的評分時間內，雲老師僅唱了15秒，系統便無情地宣布挑戰失敗，讓大批網民大跌眼鏡。這個意外結果，讓這首多年前的歌曲瞬間成為討論焦點，其難度亦被重新定義。
網民熱議江若琳唱跳實力 封佢做「古早女團」
參賽者的極速失敗，反而令網民將焦點轉向原唱江若琳當年的表現，並引發一輪考古熱潮。不少人有感而發，認為當年低估了Elanne的實力，留言大讚：「「證明當年 Elanne（江若琳英文名）跳唱呢首嘢真係唔簡單！！根本係古早女團。」」網民重新審視她當年的舞台影片，紛紛表示她的唱跳功力絕對是女團級數，意外地為她冠上「古早女團」的稱號。
江若琳本尊搞笑回應 「喂我想玩」引爆期待
對於舊歌翻紅及網民給予的「正評」，江若琳本人亦留意到討論，並親自現身留言區。她不但對讚賞表示開心，更搞笑地向節目組下戰書：「「喂，我想玩（《唱錢》）」」。此話一出，立即吸引大批網民關注及支持，紛紛起鬨表示要「推到Elanne上節目為止」，希望親眼見證本尊挑戰AI評分，令事件話題性再度飆升，期待值瞬間爆燈！
