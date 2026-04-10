兩條友族暴走｜Alton闖全球最危險城市 花過萬元旅費住監獄風宿舍

MIRROR成員王智德（Alton）與梁彥宗（Chris）主持ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》，竟然闖入全球最危險城市之一的巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港！更令人震驚的是，兩位偶像男神從星級海景酒店跌落到監獄風格的殘舊校舍宿舍，極大的生活反差令網民熱議。Alton更爆料參加過萬元旅行團，最終卻要住在有鐵絲網窗戶的學生宿舍，直言「好像監獄的感覺」！