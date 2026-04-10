兩條友族暴走｜Alton闖全球最危險城市 花過萬元旅費住監獄風宿舍
Alton闖入全球最危險城市首五名
在最新一集節目中，Alton和Chris來到巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港，這個城市近年一直穩居全球最危險城市首五名。節目中兩人親身體驗當地的治安問題，酒店職員更直接警告他們「這區很安全，不要離開這區，離開這區就要找人陪伴」。持刀搶劫、搶車、黑幫尋仇在當地都是常見事，令兩位香港藝人初次感受到真正的生存壓力。為了安全著想，他們整個下午都只能留在遊客區活動，不敢隨便探索這個充滿危險的首都。
星級酒店享受全海景奢華體驗
抵達首都後，Alton和Chris首先入住了一間星級海景酒店，房間擁有180度無敵海景，海風徐徐吹來令人心曠神怡。Alton興奮地表示「真的全海景，我不是說笑」，更發現酒店所有房間都有海景，直言「好像可以度假」。兩人在豪華房間內享受冷氣和乾淨的水源，Alton更感慨「這個感覺可以持續多久」，完全沒想到接下來的住宿條件會有如此巨大的落差。酒店附近的遊客區充滿西方餐廳和咖啡店，讓他們暫時忘記身處危險城市的現實。
過萬元旅費住監獄風校舍宿舍
然而好景不常，當兩人轉到內陸城市Goroka參加local tour時，住宿條件急轉直下。Alton透露這個旅行團要價過萬元，但最終卻要入住一間體育學院的學生宿舍。他形容宿舍「窗戶有點像監獄的感覺，因為外面有鐵絲網」，與之前的星級酒店形成強烈對比。雖然床下有空位可以放行李箱，但整體環境確實與過萬元的團費不成正比。Alton苦笑表示「可能重點不在住宿，是在體驗上」，顯然對這個安排感到無奈。
深入水上村落體驗貧富懸殊
節目中最震撼的一幕是兩人深入當地水上村落，親眼目睹首都的另一面。這條村落住了2萬多人，全部建在海邊的支架上，潮漲時房屋下方已經有水。Alton驚嘆建築結構「現在好像大澳」，但實際環境比香港的大澳更加原始和危險。村民告訴他們這裡不用繳租金和水費，因為是自建房屋，形成了一個「三不管地帶」。更令人震驚的是，當地人透露「當警察進來，他們就沒力氣了」，顯示這條村落完全不受政府管轄。
導遊失蹤團友自救覓食記
旅程中更出現戲劇性一幕，參加local tour的第一天導遊竟然不見蹤影，Alton和Chris與其他團友為了一頓午飯要「東奔西走」。在沒有導遊帶領的情況下，一行人只能自力更生尋找食物，最終「總算覓食成功」品嚐到當地的雙餸飯。這個突發狀況令原本應該輕鬆的旅遊變成了生存挑戰，Alton更感嘆「一趟旅程就是要充滿驚喜才會畢生難忘」，但顯然這種驚喜超出了他們的預期。