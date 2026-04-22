兩條友族暴走｜Alton沙巴探險慘遭眼鏡猴「攻擊」 大玩食字gag超爆笑
Alton興奮迎「動物日」 初探紅毛猩猩險失望
節目中，Alton與Chris來到沙巴東部的西必洛，Chris一開始就難掩興奮，因為當天是「動物日」，而首站就是全世界最大、佔地最廣的紅毛猩猩保育中心。兩人滿懷期待走入園區，一心以為能與紅毛猩猩近距離接觸，豈料一開始竟被安排在冷氣房內隔著玻璃觀看，令Alton大感不解，更一度以為體驗就此完結，失望地說：「難道這裡的體驗就是進樹林，然後進冷氣房，隔著玻璃看牠們吃10分鐘的食物？這樣就玩完喇？」
Alton近距離野生捕獲 驚嘆紅毛猩猩似足真人
幸好，隔著玻璃觀看只是「前菜」，兩人跟隨大隊深入園區後，終於在步道旁野生捕獲多隻自由活動的紅毛猩猩！Alton近距離觀察後，被牠們極度人性化的動作所震懾，忍不住驚嘆：「看著牠們就覺得牠是一個真人，因為牠真的太像一個人！」更開玩笑指牠們的動作很像一個男人，充滿原始的魅力，完全顛覆了他對野生動物的想像，給予這個體驗五星好評。
Alton狠批紅毛猩猩周邊 爆笑吐槽：純粹是難看
旅程中最爆笑的一幕，莫過於參觀紀念品店。面對各式各樣的紅毛猩猩周邊商品，Alton竟然毫不留情地開啟吐槽模式，直指紅毛猩猩本身的外貌很難做得好看，更狠批：「牠本身是一隻很難美的動物！」當看到一張紅毛猩猩的近照時，他更是崩潰表示：「我非常開心見到牠，真心的，但你拍了近鏡後，純粹是難看！」他更搞笑地將這些「黑圖」比作粉絲喜歡的偶像醜照，場面令人笑翻。
Alton轉場邂逅馬來熊 孖Chris自封「越來越紅」
離開紅毛猩猩保育中心後，兩人轉到隔壁的馬來熊保育中心，尋找全球體型最小的熊科動物。相比紅毛猩猩園區的原始，這裡的設施更為光鮮，設有詳細導賞介紹。在等待馬來熊現身時，Alton和Chris更玩起了食字gag，當Chris笑言自己是「明天就紅」，Alton亦不執輸，自信地表示：「我是越來越紅！」兩人的互動盡顯兄弟情，為旅程增添不少趣味。
Alton夜探雨林慘遭可愛攻擊 眼鏡猴萌樣震驚全場
入夜後，兩人跟隨導賞員深入熱帶雨林夜探，氣氛瞬間變得緊張刺激。在看過飛鼠、毒蠍子和各種奇特昆蟲後，正當Alton以為會遇到他最怕的青蛙時，導賞員卻發現了另一種珍稀動物。一隻手掌大小、擁有不成比例大眼睛的眼鏡猴（Tarsier）突然出現，用牠的無辜大眼看著眾人，可愛模樣瞬間融化全場！Alton當場被這記「可愛攻擊」震懾，不停大喊：「很震撼」、「大癲」，完全被這隻迷你哺乳類動物俘虜。
Alton總結探險攰到投降 芒果糯米糍形容眼鏡猴勁貼地
經過近兩小時的夜間導賞，Alton坦言雖然收穫豐富，但又熱又濕的環境也令他筋疲力盡，笑說：「你再多，我也未必能消化！」他對能親眼看見飛鼠和眼鏡猴感到非常幸運。最有趣的是，他竟然用「長洲芒果糯米糍」來形容眼鏡猴的大小，這個極度貼地的比喻，不但展現了他鬼馬的一面，也為這次沙巴動物探險之旅畫上完美的句號。