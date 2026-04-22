兩條友族暴走｜Alton沙巴探險慘遭眼鏡猴「攻擊」 大玩食字gag超爆笑

ViuTV探險旅遊節目《兩條友。族暴走》由MIRROR成員王智德（Alton）及梁彥宗（Chris）主持，最新一集兩人勇闖沙巴東部西必洛，展開期待已久的「動物日」！旅程不但深入全世界最大的紅毛猩猩保育中心，更在夜間雨林中，被一隻超萌生物施展「可愛攻擊」，令Alton當場被震懾！不過，最令網民爆笑的，竟然是Alton面對紅毛猩猩紀念品時的無情吐槽，場面極度搞笑！