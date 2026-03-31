《兩條友族暴走》｜Alton赤道探險水土不服胃痛 用1特別方法自救

MIRROR成員王智德（Alton）與梁彦宗（Chris）主持ViuTV全新探險旅遊節目《兩條友。族暴走》，深入亞洲赤道地帶橫跨馬來西亞、印尼及巴布亞新幾內亞，體驗原住民族生活。豈料Alton在旅程中出現嚴重水土不服，胃痛到要在進食時做瑜伽動作紓緩，更坦言「真係頂唔順」，令這趟30日探險之旅充滿意想不到的挑戰。