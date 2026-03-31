《兩條友族暴走》｜Alton赤道探險水土不服胃痛 用1特別方法自救
出發即遇10號風球 機場苦等5小時才起飛
Chris在記者會上透露，拍攝當日竟然撞正10號風球襲港，形容「真係好老土，已經唔知第幾次試過」。他表示當時每2分鐘就查看一次天文台網站，「睇下佢碌到邊一個波波」，最終雖然成功起飛，但在機場足足等了5個小時才登機。Chris坦言這次風球延誤並非旅程中最驚險的部分，因為他們在國與國之間轉換時遇到更大阻滯，包括關口突然關閉、航班無限延誤等突發狀況。
Alton水土不服胃痛難耐 進食時做瑜伽動作自救
Alton在訪問中坦承今次旅程確實出現水土不服問題。他表示由於是第一次與Chris合作，加上一行四個男子，初時不適應當地飲食也不敢開口求助，「因為覺得大家都冇嘢喎，如果講出嚟會好丟臉」。直到有一日胃痛嚴重，同行人員發現他在進食時開始做瑜伽伸展動作，「揸住支咪開始唔講嘢」，Alton才坦白承認「其實我真係頂唔順」。他透露當時越食越少，而且身處水上屋的環境令情況更加困難。
當地民眾誤認Alton為韓星 熱情招呼要求合照
Chris分享在印尼當地，不少民眾誤認Alton為韓國明星，熱情地要求合照。他解釋由於當地並非熱門旅遊景點，民眾較少接觸外國遊客，英語水平有限，見到兩人拿著咪高峰和攝影機就展現純粹的熱情。Alton笑言這種誤會令他們重拾自信，「即刻嗰啲自信呢返晒嚟」。當地人第一句話通常就是「picture」，然後就完結對話，沒有其他寒暄。
體驗部族第五性別文化 Alton獲當地長老選中
節目中Alton更體驗了當地部族的特殊文化，包括模仿他們認知中的「第五性別」。Chris解釋這並非純粹視覺衝擊，而是該部族對性別有獨特看法，認為世上存在五個性別。Alton之所以被選中進行這項體驗，是因為受到當地德高望重人士的賞識，「佢直頭係推開我跟住選中佢」。這個性別在當地文化中地位崇高，類似國師般的存在，負責與神靈溝通並參與重大決策。
機場延誤8小時無人理會 咖啡店被買光只剩廁所
Chris詳述旅程中最困難的一次延誤經歷，當時航班延誤8小時，而機場設施極其簡陋。他形容該機場「乜都無」，連飛機都沒有，咖啡店的食物飲品全被滯留乘客買光。整整8小時內沒有任何地勤人員解答問題，乘客只能困在機場等待。最終補救航班從大機變成小機，只有前幾排乘客能夠登機，其餘人需要再等一天。
網民期待節目播出 4月6日起連續15集
《兩條友。族暴走》將於4月6日起逢星期一至五晚上10:30在ViuTV播出，共15集。兩位主持在記者會上分享了不少拍攝花絮，包括品嚐當地「黑暗料理」的體驗，以及與多個原住民族部落的深度接觸。Chris和Alton都表示這次旅程讓他們對當地文化有更深入了解，雖然過程充滿挑戰，但收穫豐富。網民對節目內容充滿期待，特別想看到Alton水土不服的搞笑片段，以及兩人如何克服各種突發狀況完成拍攝。