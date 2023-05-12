[email protected]為流浪動物處理屍體 慘被取笑好騰雞
Alton收工後遇狗狗被車撞即幫手
當時拍攝後還有一段沒有播出街的小插曲，就是Alton和拍攝團隊收工的路途上，遇到有狗狗被車撞倒，他們即時致電「浪浪送行者」，他們到場後Alton主動衝向送行者車輛尾箱拿工具，「浪浪送行者」在帖文中提到：「當佢拎住浪浪送行者個箱跑返過嚟嘅時候，我好感動。因為Alton唔係為拍攝而拍攝，佢係牢牢咁將我哋接收往生浪浪所需要嘅物品、程序一一記住。再落手幫手清潔，到最後知道所有嘢settle晒先離開。」
Alton被故意為難取出屍體
節目播出一年，突然有人於社交網爆出疑為「浪浪送行者」兩位義工阿峰和Sammi的對話錄音，對話中兩人嘲笑Alton處理屍體時非常「騰雞」，又故意為難Alton，指示他用更困難複雜的方法取出膠袋內的流浪狗屍體，對話中一把男聲表示：「最搞笑呢，係嗰隻狗呀，我哋拎咗隻狗上會所呀嘛，我畀把鉸剪佢，（叫佢）嚟呀，拆開佢呀。嘩！佢老X驚到呀！直情將隻腳離隻狗三尺遠，跟住將個身烏前，鬨埋去剪索帶拎出嚟。跟住我其實唔教佢，我冇直接叫佢剪爛個袋，我要佢慢慢拎返出嚟。」
Alton被嘲「夾硬谷眼淚，好X流」
流出的對話更嘲笑Alton假喊：「佢真係格硬谷出嚟啲眼淚，好X流。」Alton又被指責倒漂白水落屍體態度厭惡，「佢驚啲漂白水好熔岩咁，個Mode，你都係踩吓漂白水有屍蟲啫，X，有乜分別啫，你行幾行已經冇嘢㗎啦。嘩佢擘到大字馬，跟住烏前，拉筋咁個樣倒落去，X佢老X，驚有毒咁樣，其實都幾X肉酸㗎！」此時疑為Sammi的女聲附和，指Alton似乎怕弄髒自己，Sammi靠近時驚慌大叫，該女聲嘲諷道：「以為我要掂落佢度呀嘛！」
指責Alton怕污糟
對話中該男聲透露似乎當時故意向Alton噴水，又指責Alton怕污糟：「最搞笑真係，佢根本就覺得好污糟、好X驚。跟住最大反差係咩呢，我踎咗喺隻狗隔離噴水，好X近距離。」又形容Alton拆袋厭惡到似換屎片：「佢拆一個袋已經係好臭嘅樣，擰埋一面，跟住再慢慢拆，再擰埋一面，好似你換屎片咁嘅樣，你幫你個仔換屎片，你擰埋一面咁嘅樣呢！跟住我同大佬望住佢，（問佢）你冇嘢呀嘛？快啲啦，催X佢。」
對話流出後，有網民認為兩名疑似負責人對義工和動物都極不尊重、「把口咁賤」、「聽完好心寒」、「人哋第一次接觸，驚都好正常嘅，又唔使咁寸嘅！」但亦有網民認為，私人對話不應被流傳。
「浪浪送行者」回應取笑Alton錄音
至昨晚浪浪送行者出文，更有之後的對話截圖，當中沒有否認曾錄音取笑：「我哋係唔會否認無講過，因為呢個係確實當時嘅感覺， 而呢個錄音，只係錄咗喺當時嘅admin group，包括我同峰，只有4個人。而其中一個admin 係因為自身行為唔良好，在任浪浪送行者其間不停私約女義工，最後喺不能容忍下，被揭發。及後自行離隊。是次公開內部極其私密既錄音，司馬昭之心，路人皆見。」指流出錄音的是離隊的前拍檔。
稱事後對Alton改觀
浪浪送行者之後提到第二部份拍攝後，對Alton改觀：「但我哋在拍攝第2部份勁騎26，即於2022年1月10日善終片段及在完成拍攝後，當Alton及團隊親身遇見往生狗狗，再向我哋求助。我亦曾說過，被Alton嘅行動感動咗，亦直至2022年1月10日在鏡頭後所見，徹底對Alton改觀。至於點解造謠者只係講1月8日而唔講我1月10日講過嘅嘢，我相信，有眼晴都知道發生緊咩事。」更附上於2022年1月10日的對話，指全無刪減。
回應指Alton扮喊為錄過嘅音致歉
說到指Alton扮喊，浪浪送行者回應中指：「我同峰對Alton 在拍攝完結後，即1月10日後，先因為見到佢嗰份真而翻看佢喺全民造星1時嘅所有片段，及佢有在YouTube上曾經分享過同其他MIRROR成員打機片段，演唱會片段，先加深咗了解到當日Alton，唔係扮喊，而係強忍緊眼淚。在此，因為錄過嘅音致歉。」
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