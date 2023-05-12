ViuTV去年5月播出由MIRROR成員王智德（Alton）主持的《勁騎26》，其中一集訪問駕駛電單車四出送流浪動物最後一程的「浪浪送行者」，當時Alton親身上陣處理流浪動物屍體。「浪浪送行者」拍攝後出帖文表示感動：「平時會怕污糟嘅Alton，去到求助現場時候係完全可以克服到佢心理障礙，而且仲主動落埋好多蟲嘅河幫手。」不過近日網上卻流傳疑似兩名「浪浪送行者」負責人背後取笑Alton的對話。