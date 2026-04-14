兩條友族暴走｜Alton破天荒挑戰部落造型 Chris密謀神祕驚喜吊胃口
Alton挑戰部落面部彩繪吸引民眾圍觀
在今晚播出的第七集中，Chris與Alton深入巴布亞新畿內亞這個擁有最多民族的國家之一，當地語言多達800種，文化多元程度令人震撼。兩位主持有幸親眼目睹不同當地少數民族的獨特風貌，包括會用苔蘚覆蓋身體的MOLVI族，以及收集毛髮製成頭飾的SULI MULI族等奇特部落。節目中最吸睛的環節莫過於兩位主持嘗試當地傳統面部彩繪，Alton更是大膽挑戰從未試過的部落造型，瞬間吸引大量當地民眾圍觀拍照，場面相當熱鬧。
GOROKA SHOW百族共舞化解昔日衝突
「GOROKA SHOW」作為巴布亞新畿內亞最盛大的民族慶典，背後有著深厚的歷史意義。昔日為了避免民族之間的血腥衝突，各民族決定放下刀槍，改以歌舞交流化解紛爭，這個和平理念逐漸演變成今日的GOROKA SHOW盛會。現場過百個民族身穿色彩繽紛的傳統服飾，配戴羽毛、貝殼、獸骨等天然飾品，伴隨著震撼的鼓聲節拍盡情舞動，場面壯觀得令Chris與Alton都看得目瞪口呆，直呼「從未見過如此震撼的文化盛宴」。
Chris密謀驚喜環節Alton毫不知情
節目中最令人好奇的莫過於Chris的神祕行動，原來他早已與製作團隊密謀為好兄弟Alton準備一個意想不到的驚喜環節。從預告片段可見，Chris表情神祕兮兮，不時與工作人員竊竊私語，明顯在策劃什麼特別安排，而Alton則完全蒙在鼓裡，專心投入體驗當地文化。究竟Chris會為Alton準備什麼震撼驚喜？是安排他與部落族長會面，還是讓他參與神聖的部落儀式？這個懸念成功吊起觀眾胃口，令人迫不及待想知道結果。
Alton異國冒險引爆話題
自《兩條友。族暴走》開播以來，Chris與Alton的異國冒險已經成為網民熱議話題。兩人在節目中展現出的真摯友誼和勇於挑戰的精神，令不少鏡粉大讚「兄弟情深」、「好想同佢哋一齊去冒險」。特別是Alton表現出的適應能力和幽默感都令觀眾刮目相看，與Chris的默契配合更是節目一大看點。網民紛紛留言表示「Alton原來咁搞笑」、「兩個人嘅化學反應好正」，收視表現亦相當理想。