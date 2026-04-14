兩條友族暴走｜Alton破天荒挑戰部落造型 Chris密謀神祕驚喜吊胃口

Alton@MIRROR今晚（14日）在ViuTV《兩條友。族暴走》中破天荒挑戰部落造型，與拍檔梁彥宗（Chris）一同參加巴布亞新畿內亞最大民族慶典「GOROKA SHOW」，現場匯聚過百個民族共舞狂歡。更令人期待的是，Chris竟然背住Alton密謀神祕驚喜環節，究竟會為好兄弟準備什麼震撼驚喜？