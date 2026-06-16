Amanda善食行｜一文睇清1-5集內容 Soko親自落田採蒜體驗青森堅韌精神

Amanda S.與日本拍檔Soko主持全新飲食節目《Amanda善食行》，逢星期一至五晚上10時30分播出，首週五集以癌症康復者Linda為主角，兩人遠赴日本青森縣取經後回港炮製感恩盛宴，最終驚喜環節令全場動容。