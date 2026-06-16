Amanda善食行｜一文睇清1-5集內容 Soko親自落田採蒜體驗青森堅韌精神
《Amanda善食行》首集探訪癌症康復者Linda與慶玲
節目第一集中，Amanda S.與和泉素行（Soko）探訪癌症康復者Linda和慶玲，了解她們康復後投身義務工作的經歷。Linda身兼寄養家庭照顧者，同時服務SEN青年人，熱愛下廚的她坦言希望以料理陪伴癌症病患度過最艱難的日子。Amanda S.聽後深受觸動，直言：「煮嘢食就好似Love Language咁，表達你嘅愛。最開心就係見到大家食嘢」。兩位主持隨即啟程前往享有「日本蘋果王國」美譽的青森縣，當地出產全國一半產量的蘋果，Soko試食蘋果咖哩和鮮榨蘋果汁後讚不絕口。
第二集Soko親自落田採蒜體驗青森堅韌精神
離開蘋果園後，Amanda與Soko深入青森蒜田，尋找象徵「堅韌」的蒜頭。Soko親自落田採收，向蒜農請教種植背後的辛勞與學問。兩人其後學製傳統仙貝煎餅，感受地道風味，更上演一場熱血卡丁車大戰。在汗水與歡笑中結束充實一天後，Soko以本地人身份帶路，將青森私藏的宵夜小店推介給觀眾，盡顯居港日本人的地膽本色。
第三集蕪島海鷗實測幸運再轉戰越野車秘境
第三集兩人來到海鷗守護地「蕪島」，實測會否被黑尾鷗「幸運擊中」帶來好運。隨後他們大啖極足料的海鮮魚生飯，見識老闆的刀工功架。大快朵頤後轉戰越野車深入自然秘境，在海天一色的絕景下野餐，分享旅程感言，為即將回港籌備的盛宴沉澱思緒，畫面治癒感十足。
第四集青森取經尾聲Amanda秘密籌備終極禮物
青森之旅尾聲，兩人與當地地膽田中小姐殺入魚菜中心豪食海鮮丼，走訪奇趣的蘋果觀音與溫泉，並體驗當地媽媽努力傳承的「津輕料理」。回港後Amanda發號施令，派Soko秘密聯絡受過Linda照顧的家庭，籌備終極驚喜禮物，一切部署就緒只待盛宴開席。
第五集Amanda法式蘋果料理致敬Linda無私付出
首週重頭戲「感恩盛宴」正式上菜，Amanda將青森所學融入法式廚藝，炮製「檸檬香草龍利柳」伴隨Linda分享照顧弱勢的心路歷程。甜點「青森蘋果朱古力沙巴翁」藏著果農的「孕育之愛」，致敬Linda多年來的無私耐心。最後神秘企劃正式揭盅——獲Linda幫助過的小朋友驚喜現身，即場為她演奏樂曲，Linda當場感動落淚，為整個感謝宴畫上最溫暖的句號。