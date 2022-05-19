Amber Heard《水行俠2》戲份傳被刪剩10分鐘 逾400萬人聯署求退出

Amber Heard與Johnny Depp的官司繼續發酵，Amber日前在庭上表示自己受官司影響，《水行俠2》中的戲份被刪減，稱自己會盡最大努力保住角色。目前《水行俠2》延至2023年3月上映，有外國媒體表示Amber Heard的戲份被大幅刪減只剩10分鐘。