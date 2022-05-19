Amber Heard《水行俠2》戲份傳被刪剩10分鐘 逾400萬人聯署求退出
Amber Heard與Johnny Depp的官司繼續發酵，Amber日前在庭上表示自己受官司影響，《水行俠2》中的戲份被刪減，稱自己會盡最大努力保住角色。目前《水行俠2》延至2023年3月上映，有外國媒體表示Amber Heard的戲份被大幅刪減只剩10分鐘。
傳Amber Heard《水行俠2》戲份只剩不足10分鐘 逾400萬人聯署請願
Amber Heard與Johnny Depp的官司休庭一周後繼續展開，Amber作供時重提家暴經過激動落淚，她自己道出因官司而形象插水，導致新戲《水行俠2》的戲份被大幅刪減，而網上亦有逾400萬人聯署要求Amber退出電影。外國電影記者Grace Randolph爆料指，Amber Heard在《水行俠2》的戲份被刪剩不足10分鐘，加上她在庭上的供詞證明此傳聞可信。而且荷李活很多決策者都傾向支持Johnny Depp，所以Amber失去大量工作機會，過去兩年Amber除了接拍《水行俠2》外，只接拍了一齣獨立電影，片酬只得6.5萬美元。
Johnny Depp志不在打贏官司？
Johnny Depp雖然現時獲輿論支持，但回望2016年他被指家暴時形象插水，失去大量工作機會，原定在《怪獸與鄧不利多的秘密》被易角。早前Johnny控告Amber誹謗的官司勝算不大，不過有法律界人士估計，他志不在打贏官司，而是希望透過官司還原事實真相，洗脫打老婆的污名，重振在荷李活的聲望。
網民同情Johnny Depp：佢冇嘢撈幾年邊個賠畀佢？
官司至今大部份輿論都傾向支持Johnny Depp，網民替他不值，留言說：「Johnny Depp直情俾人換角色，邊個賠畀佢？」、「抵死，當年害到Johnny Depp咩角色都無晒，風水輪流轉。」同時有網民表示如果《水行俠2》有Amber就會罷睇：「仲有佢拍水行俠就罷睇」、「笑死，仲出黎賣慘。」