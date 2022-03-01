Angelababy回復單身後首個生日與楊冪隔空合體 曬素顏「浴照」現黑眼圈

於15年10月舉行世紀婚禮的黃曉明和Angelababy（楊穎）於2022年1月28日二人透過社交網公布離婚消息﹗事隔剛剛一個月，2月28日正值Angelababy的33歲生日，老友楊冪、倪妮以及張大大等亦有公開送祝福。