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Angelababy回復單身後首個生日與楊冪隔空合體 曬素顏「浴照」現黑眼圈

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於15年10月舉行世紀婚禮的黃曉明和Angelababy（楊穎）於2022年1月28日二人透過社交網公布離婚消息﹗事隔剛剛一個月，2月28日正值Angelababy的33歲生日，老友楊冪、倪妮以及張大大等亦有公開送祝福。

Angelababy
（圖片來源：楊冪微博）

楊冪曬「合照」送祝福

Angelababy在離婚之後，感覺上反而更加活躍於社交網站，今年的生日雖然失去了老公的陪伴，好在都有一班老友隔空送暖。楊冪於28日0時0分準時在微博分享了Angelababy與身處屏幕中自己的合照，並寫道：「留言：「楊老師生日快樂！今天你最好看，愛你。」另外兩位好友倪妮及張大大亦有卜難於正日向Angelababy送上祝福，非常窩心！

Angelababy 有老友送愛，寧舍醒神！
有老友送愛，寧舍醒神！（圖片來源：楊冪微博）
Angelababy
（圖片來源：AngelaBaby微博截圖）
Angelababy
（圖片來源：倪妮微博截圖）
Angelababy
（圖片來源：張大大微博截圖）

素顏「浴照」

其實在Angelababy生日之前，她都曾經在微博分享過自己的素頻大頭相，當時身在浴室大鏡前的她非常大方以素顏大頭自拍居家Look，只見33歲的她皮膚白晰保養得宜，不過就失手曝光了自己的黑眼圈，略帶幾分憔悴。雖然baby似有失手，但佢一班粉絲都有讚無彈，紛紛留言讚美，甚至有人寫道「沒有人可以拒紹Angelababy的臉」、「我老婆就是美」等。

Angelababy 喺浴室玩自拍。
喺浴室玩自拍。（圖片來源：Angelababy微博）
Angelababy 深遂眼睛，黑眼圈特別明顯。
深遂眼睛，黑眼圈特別明顯。（圖片來源：Angelababy微博）

相關文章：Angelababy黃曉明離婚｜用12個字公布結束六年半婚姻

黃曉明和Angelababy用11個字公布離婚消息﹗
黃曉明和Angelababy用12個字公布離婚消息﹗（圖片來源：微博＠黃曉明）
Angelababy 大家同一時間及tag了對方﹗
大家同一時間及tag了對方﹗（圖片來源：微博＠Angelababy）

發聲明共同撫養兒子

其後黃曉明及Angelababy分別透過其工作室發表聲明，內容大致是離婚後二人仍是家人，未來會共同撫養兒子﹗並表示雙方都不會再作回應﹗

Angelababy黃曉明宣布離婚 用11個字公布結束六年半婚姻
（圖片來源：微博＠黃曉明）

撰文：東方新地圖片來源：Angelababy、倪妮、張大大、楊冪微博圖片

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