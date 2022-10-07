Angelababy疑求姻緣在寺廟被野生捕獲 網民掘出一個痕跡疑baby仍念舊愛

33歲Angelababy（楊穎）近日在寺廟被「野生捕獲」，她放下一頭黑色長髮，身穿軍綠色外套和黑色長褲，腳踩白色休閒鞋，打扮得非常輕便，而且是素顏現身，她更大方與觀眾合照，對於為何出現在寺廟各方網友都在揣測，唔通求姻緣係為黃曉明？