Angelababy疑求姻緣在寺廟被野生捕獲 網民掘出一個痕跡疑baby仍念舊愛
Angelababy去寺廟求姻緣？
根據當地旅遊資料顯示，大孤山寺廟係遼寧省求姻緣、求子勝地；2017年關之琳同B哥（鍾鎮濤）就去過遼寧大孤山祈福，2015年黃曉明曾經到過呢度求籤，隔年Angelababy就有咗。今次Angelababy出現在大孤山，令人猜疑測她今次是否到當地求姻緣！
被揭疑仍念念不忘黃曉明
由於社交媒體微博推出了新功能，可以瀏覽任何賬號近期瀏覽過的超話（超級話題）記錄，令不少明星紅人瀏覽記錄都成為網友圍觀話題，其中，就有網友發現baby最近參與的超話中，有黃曉明的記錄；她在2016年12月30日加入，且是「LV3明教布衣」（超話粉絲等級）；不過在男方的記錄中，就沒有Angelababy的痕跡，立即惹來網民套討論、「虐到了…一個看過對方超話，一個從來沒看過，超話等級3」，但也不乏網友解釋指這是很久以前的記錄，看過就會一直顯示：「那個綜藝（《跨次元新星》）是兩年前的了哦，黃曉明的超話在下面，說明更是兩年前的了」等。據知Angelababy的痕跡曝光後，Baby就刪除自己的瀏覽痕跡。
Angelababy：是黃曉明不要我
33歲Angelababy（楊穎）與44歲黃曉明2015年結婚，育有5歲兒子「小海綿」，二人過去愛得高調，不時公開放閃，更被認為是圈中的金童玉女。不過近年二人屢傳婚變，到今年1月雙雙於微博宣布離婚，雖然表示和平分開：「感恩過去所有，未來仍是家人」，並會共同撫養兒子「小海綿」，陪伴成長。但始終未有透露離婚原因，引起外間不少揣測。今年4月有指Baby現身內地節目公開談及離婚一事，Baby更情緒崩潰，哭成淚人稱：「是黃曉明不要我了。」又激動表示：「我已經試圖去挽救這個婚姻，但是為了給他體面，我這麼做又委屈，還打動不了他」，直言自己為了黃曉明已改變了很多，可是卻依然未能修補關係，言詞間可見她很珍惜這段感情。
重溫黃曉明和Angelababy婚姻經過
黃曉明和Angelababy（楊穎）2015年10月舉行世紀婚禮，轟動中港台，17年Baby為黃曉明誕下兒子「小海綿」，婚前婚後二人都不時高調放閃﹗但近年卻屢傳婚變，未有再公開同框照。然後於2022年1月28日下午一時許，二人透過社交網宣布離婚。兩人的微博用上一樣的字句，用短短112個字「感恩過去所有，未來仍是家人」宣布結束六年半婚姻。
發聲明共同撫養兒子
其後黃曉明及Angelababy分別透過其工作室發表聲明，內容大致是離婚後二人仍是家人，未來會共同撫養兒子﹗並表示雙方都不會再作回應﹗
Angelababy七夕貼單人照再傳婚變 黃曉明坦承娶楊穎原因
Angelababy（楊穎）與黃曉明近年甚少同框，也沒有像以往般在社交平台上大晒恩愛或互動，雖然二人曾數度闢謠，但外界依然多次傳出他們婚變消息；去年網上再有消息傳出黃曉明憶述娶Angelababy的原因，黃曉明指娶Angelababy最重要是媽媽喜歡她﹗
Angelababy、黃曉明世紀婚禮 當年哄動中、港、台三地
Angelababy（楊穎）與黃曉明早在2015年10月，舉行世紀婚禮，當時中、港、台三地近約有逾百位藝人出席到賀；兩年後，Angelababy為黃曉明誕下兒子「小海綿」，一家三口可謂相當圓滿。
Angelababy、黃曉明婚後屢傳婚變
雖然二人婚後不時傳出婚變消息，但在各綜藝節目中，二人不時大秀恩愛，又在社交平台上有互動，以行動來闢謠，直至黃曉明捲入逃稅風波，二人的婚變傳聞更為激烈。