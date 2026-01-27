Angelababy穿高訂服宣傳內地鞋 惹國際設計師震怒 遭公開怒斥廉價

36歲Angelababy近日因為一個「穿搭失誤」而捲入國際風波！這位女星竟然穿著價值不菲的荷蘭品牌RVDK 2024年秋冬高級訂製服，在社交平台大肆宣傳自己代言的內地運動鞋品牌「紅蜻蜓」，豈料此舉觸怒了設計師本人，更被對方公開怒斥「不允許穿著獨一無二的高訂禮服去推廣廉價鞋子」，令這位昔日女神顏面盡失。