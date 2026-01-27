Angelababy穿高訂服宣傳內地鞋 惹國際設計師震怒 遭公開怒斥廉價
Angelababy高訂配平價鞋惹設計師震怒
Angelababy日前在微博分享穿著RVDK高級訂製服的照片，配搭自己代言的「紅蜻蜓運動鞋」，並在帖文中寫道「打破風格邊界，碰撞先鋒靈感。步履從容，自在定格」。然而這個看似時尚的搭配卻引來軒然大波，有眼利網民將相關圖片私訊給RVDK設計師Ronald van der Kemp，結果收到對方的憤怒回覆。設計師明確表示「我沒有允許任何人使用我的高級訂製服進行任何商業活動。RVDK從未授權穿著獨一無二的高訂禮服去推廣廉價鞋子」，用詞相當嚴厲。
國際級設計師背景曝光地位超然
被Angelababy「得罪」的Ronald van der Kemp絕非等閒之輩，這位荷蘭籍時裝設計師在國際時尚界享有崇高地位。他曾擔任Bill Blass創意總監、Guy Laroche首席設計師、Celine顧問等重要職位，個人品牌於2014年成立後更被公認為世界上第一個可持續發展的高級訂製品牌。他的名人粉絲陣容星光熠熠，包括Beyonce、Lady Gaga、Kate Moss、Selena Gomez、Katy Perry等國際巨星，可見其在時尚界的影響力絕對不容小覷。
紅蜻蜓品牌實力遭質疑被標籤廉價
事件中被設計師直接標籤為「廉價鞋子」的紅蜻蜓，其實是浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司旗下品牌，創始於1995年並於2015年在上海證券交易所主板上市。該品牌經營範圍涵蓋皮鞋、戶外休閒運動鞋履、皮具、兒童鞋服用品等，旗下擁有紅蜻蜓、紅蜻蜓KIDS、GONGJI等多個品牌。值得一提的是，紅蜻蜓早於2009年已進駐美國洛杉磯西田購物中心，成為首個進入美國高端商場的中國鞋類品牌，但顯然在國際設計師眼中仍被視為「廉價」產品。
網民熱議Angelababy商業判斷失誤
事件曝光後，網民紛紛對Angelababy的做法表達不同意見。有網民認為「穿高訂服賣平價鞋確實有點不搭」，亦有人質疑「Baby是否事前沒有得到品牌授權就擅自使用」。更有網民直言「這樣做法很容易得罪設計師，對藝人形象也不好」，認為她的商業判斷出現嚴重失誤。不過也有粉絲為她辯護，指「只是想展示不同風格的搭配而已，沒必要上綱上線」，但整體而言負面聲音明顯佔多數。