Angelababy七夕貼單人照再傳婚變 黃曉明坦承娶楊穎原因

Angelababy（楊穎）與黃曉明近年甚少同框，也沒有像以往般在社交平台上大晒恩愛或互動，雖然二人曾數度闢謠，但外界依然多次傳出他們婚變消息；直至今日，網上再有消息傳出黃曉明憶述娶Angelababy的原因。

編輯：東方新地｜圖片來源：Angelababy微博、黃曉明微博｜原文：新monday