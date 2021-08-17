Angelababy七夕貼單人照再傳婚變 黃曉明坦承娶楊穎原因
Angelababy（楊穎）與黃曉明近年甚少同框，也沒有像以往般在社交平台上大晒恩愛或互動，雖然二人曾數度闢謠，但外界依然多次傳出他們婚變消息；直至今日，網上再有消息傳出黃曉明憶述娶Angelababy的原因。
編輯：東方新地｜圖片來源：Angelababy微博、黃曉明微博｜原文：新monday
Angelababy、黃曉明舉行世紀婚禮 當年哄動中、港、台三地
Angelababy（楊穎）與黃曉明早在2015年10月，舉行世紀婚禮，當時中、港、台三地近約有逾百位藝人出席到賀；兩年後，Angelababy為黃曉明誕下兒子「小海綿」，一家三口可謂相當圓滿。
Angelababy、黃曉明婚後屢傳婚變
雖然二人婚後不時傳出婚變消息，但在各綜藝節目中，二人不時大秀恩愛，又在社交平台上有互動，以行動來闢謠，直至黃曉明捲入逃稅風波，二人的婚變傳聞更為激烈。
Angelababy、黃曉明各自捐錢賑災
上月底，鄭州發生嚴重水災，他們夫婦二人竟不如楊丞琳及李榮浩、吳奇隆和劉詩詩等以夫妻的名義去捐贈，反而是各有各捐，Angelababy透過工作室帳號，分享一張由她親自捐出的50萬人民幣轉帳證明，而黃曉明亦有透過「黃曉明明天愛心基金」，分別捐出70萬瓶裝水、5萬瓶酒精棉球、1萬瓶消毒用品等物資，不禁令人猜疑他們是否真的離婚。
Angelababy七夕凌晨上載素顏相黃曉明全日零表示
日前七夕，Angelababy在凌晨4點多上載素顏的相片，並發文表示：「是失眠了？還是睡醒了？」另一邊廂，有細心的內地網友發現，黃曉明在本月5日開始，幾乎每一天都有發文，唯獨七夕當日全日零表示，亦沒有發文。
網傳黃曉明已坦白承認娶Angelababy全因黃母
直至上周日（15/8），中國內地、台灣均相繼有消息傳出和報導，指黃曉明已坦承自己會娶Angelababy的原因，全是黃媽媽干預所致，否則是不會娶楊穎，還稱黃曉明謂娶baby是因為她長得漂亮，更重要的是，因為黃媽媽很喜歡她，所以我最終決定娶她。