Anson Lo拍喪屍片隨時撻Q 導演Bizhan Tong被網民質疑渾水摸魚兼起底！

日前有報道指Anson Lo盧瀚霆有機會衝出國際，處男拍喪屍電影《重慶大廈》《Chungking Mansions》，有來自英國的Bizhan Tong導演透露Anson Lo外型氣質都好符合角色，試鏡時已一拍即合，同片還有李施嬅、陳瀅、張繼聰等多個亞洲地區的著名演員。導演講到言之鑿鑿七月會開拍，不過卻有網民質疑對方的背景，直指Bizhan Tong過去曾多次以類似手法宣傳即將有大製作，不過最後都唔成事。Anson Lo咪隨時撻Q，冇得做國際巨星？