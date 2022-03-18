Anson Lo拍喪屍片隨時撻Q 導演Bizhan Tong被網民質疑渾水摸魚兼起底！
Anson Lo或好夢或成空
有報道指Anson Lo盧瀚霆早前獲邀與多位亞洲演員合作拍喪屍西片《重慶大廈》《Chungking Mansions》，香港代表除了Anson Lo，還有李施嬅、陳瀅及張繼聰，導演Bizhan Tong未開拍先張揚，講到係大製作，又話7月就正式開拍，但近日卻有網民為這位Bizhan Tong起底，直指他愛開空頭支票，並指《重慶大廈》分分鐘拍唔成。
英國導演Bizhan Tong背景背景被質疑
根據Bizhan Tong在社交網的資料顯示，他自稱是Phoenix Waters Productions創始人兼行政總裁，與亞洲電視通過其姊妹公司AMM（亞洲心動娛樂）合作，為本地和全球觀眾製作獲獎電影、連續劇和綜藝節目，集導演、監製及編劇於一身。不過在「文人多說話」的Facebook中，有網民對Bizhan Tong的背景就非常質疑，出po指他過去的作品5隻手指數得晒，質疑他獲得的獎項是用錢買回來，估計他的動機是想借Anson Lo的名義去找投資者，網民都非常擔憂花姐及Anson Lo受騙，更有人留言覺得Bizhan Tong有古怪，有渾水摸魚之嫌。
Bizhan Tong同一手法宣傳新劇
Bizhan Tong的自我宣傳手法大同小異，去年他的團隊在港拍攝懸疑驚悚劇集《Forensic Psychologist》，曾對外聲稱請來余香凝擔任女主角，飾演法醫心理學家，當時連海報都出埋，但原來余香凝從未落實參演，而此劇最後改由陳瀅頂上，據知已完成拍攝，惟至今仍未有播放的聲氣。而另一套叫《LOCKDOWN》的作品，崔碧珈有份主演，最後改以NFT的形式出售。另外，去年9月亦有報道指Bizhan Tong作品《重慶大廈》即將開拍，當時他公開表示正在洽談的演員陣容非常強勁，包括有日本女星武田玲奈及香港女星楊柳青等，惟並未有Anson Lo，關注度麻麻。
花姐澄清雙方在洽談中
對於Anson Lo將拍西片，ViuTV方面一直未有正而回應，不過隨著導演Bizhan Tong被指質疑有問題，花姐亦終於回覆傳媒，表示雙方仍在洽談中，根本未落實合作，花姐話雖然好想Anson Lo有機會被更多人認識，但是他們亦有小心scan過對方的公司背景與劇本。
李施嬅愛看喪屍片
雖然Anson Lo並未落實接拍《重慶大廈》，電影能否如期開拍都是未知之數，但有份參演的雙料國際影后李施嬅日前接受訪問時就表示已經開始為拍攝準備，指今次接拍的電影《重慶大廈》是一部好大型的喪屍片，劇情會講整個香港都會變成喪屍地帶，好有新鮮感，所以她好期待。另一方面，由於她有主演過外國的英文劇、美國微電影的經驗，所以她完全不擔心全英語對白，曾拍無綫劇《金宵大廈》的她，原來很喜歡靈異題材，《金宵大廈》中亦只有少量喪屍元素。
李施嬅與片中演員均未合作過
李施嬅在訪問中不敢透露太多自己的角色，但她透露已經開始為演出進行體能與武打的特訓，除了有跳舞底子的Anson Lo與操得甚fit的張繼聰，李施嬅在片中亦有不少動作場面。李施嬅直言與片中所有演員都未曾合作過，對於萬人迷Anson Lo，她表示曾聽人講對方好努力、好用心工作，大家合作一定好開心。
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