Anson Lo盧瀚霆出po謝票 承認演唱會事件影響巨大！重溫教主入行辛酸

1月1日晚Anson Lo盧瀚霆奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」後，待心情平伏過後，在昨日(1月2日)在社交網出po分享感言，除回顧過去一年的工作及展望將來，Anson Lo更重提及去年演唱會事故對他造成的影響，承認經常情緒不穩。