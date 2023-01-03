Anson Lo盧瀚霆出po謝票 承認演唱會事件影響巨大！重溫教主入行辛酸
Anson Lo獲叱咤男歌手後寫長文
Anson Lo在叱咤奪得「我最喜愛的男歌手」時，因為怕林海峰再次玩嘢而猶豫了很久才上台，經過一晚的沉澱，他寫了一篇長文在社交網公開謝票，亦分享過一年他所經歷的事，包括演唱會令阿Mo受傷事件對他的衝擊。
承認演唱會對他影響大
教主在社交網留言說︰「這一年感謝給予我機會的每一位前輩、廣告客户和朋友，一直深信每一個機會都不是必然的，能夠控制的就只是自己盡力與否。很多人都叫我不要再提起演唱會事件，但這件事的確影響了我很多很多，事件至今， 情緒雖然依然時好時壞，無論開會、踏上每一個新舞台，每一次的情緒都不一定是穩定的，但它狠狠的提醒了我，真的要珍惜身邊每一個人，再多一點地主動的關心，為同行朋友們再做多一點，哪怕只能夠做多一丁點，謝謝MIRROR兄弟們和公司上下所有人經常體諒我，時常對我的照顧。」
Anson Lo狂冧米飯班主
對於過去一年有不少新嘗試，Anson Lo坦言壓力山大：「今年的所有新嘗試，的確很困難、很大壓力，曾擔心每一個決定是對或錯？每一個作品是好與壞？真的真的十分感激每一位神徒仍在，每一天的陪伴，每一次的等待，每一秒的念愛，清楚知道你們為我應援的辛酸，但這更令我知道，我一定要做好自己。盡力把握每一個演出機會，做好每一個作品，才可以保護你們每一位，令你們為我自豪。」這番多謝神徒的說話都未夠，Anson Lo仲以行動向神徒示愛，「來臨的2月14日 留給我吧，我決定要和你們每一位
Jeremy千字文分享感言
MIRROR中另一位實至名歸獲「樂壇生力軍男歌手金獎」的Jeremy李駿傑，同樣在社交網出po分享感受，他的千字文更加水蛇春，除多謝身邊幫助過他的人，更談及踏上叱咤頒獎台前曾幻想過無數次，若成為金獎得主，會是怎樣？他說：「直到昨天才發現，原來幻想了那麼多次 ，哭了那麼多次，真正拿到獎的時候，眼淚還是會忍不住的。」
Jeremy形容感覺很夢幻：「我終於可以站在叱咤的舞台上，表演自己的歌 ，向全香港介紹我是Jeremy，告訴大家我真的很熱愛舞台。」他亦不忘感激MIRROR 11個兄弟的鼓勵。Jeremy的感言令不少人感動，包括為他寫歌的吳林峰及好兄弟Stanley邱士縉。
Anson Lo入MIRROR原來關李玟事
Anson Lo於18年參加《全民造星》，契機源自一次為李玟的演唱會伴舞，偶遇同場的花姐，被花姐慧眼賞識，雖然在《全民造星》一開始就被選為「Eye Catching Idol」直接打入50強，可惜最後30強止步，不過一樣能成為MIRROR12子之一，再銳變成「叱咜我最喜愛男歌手」。
棄學位入行得1,400蚊人工
Anson Lo中學時期已開始跳舞，他在DSE考獲最佳五科成績23分，當中中文5*級、英文5級，其餘的科目均為4級，成功考入香港城市大學修讀工商管理學（商業分析），不過Anson Lo為了全職跳舞，在大學最後一年決定放棄學位，可是得不到母親與家人支持，在入行初期他只得月薪1400元，生活非常艱辛，每日只能食20元的快餐，不過捱了半年終有過萬元收入，而Anson Lo開班授徒後即被封「教主」。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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