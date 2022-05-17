Anson Lo盧瀚霆出道三年最艱難要面對流言蜚語 為追夢放棄讀大學

MIRROR 成員盧瀚霆（Anson Lo）人氣爆登，在樂壇的個人成績亮麗，在《Chill Club》頒獎禮憑《Megahit》奪「年度之歌」，並首獲「年度男歌手金獎」﹗人紅代價是休息時間變少，近日教主Anson Lo盧瀚霆拍片同神徒大玩Q&A，剖白入行三年辛酸以及分享生活瑣碎事﹗今年26歲的Anson Lo盧瀚霆參加《全民造星》入行，未成為MIRROR前是一名舞蹈員及舞蹈教師，已有一班追隨者，但原來他讀書成績優異，但就追夢不惜退學，令屋企人擔心。