8點直樂｜Anson Lo為節目獻上「人生第一次」 粉絲試食後反應超真實
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《8點直樂 VIURIETY》最新一集Food Night環節中，Anson Lo罕見地親自下廚製作甜品，為一對兄妹委託人送上窩心驚喜。這位從未正式煮過甜品的教主，竟然將「第一次」獻給了節目現場，粉絲試食後的反應更令人意想不到。
Anson Lo首次挑戰香橙可麗餅獻給委託人
今集《8點直樂 VIURIETY》以Food Night為主題，Anson Lo大駕光臨並接受了一項特別委託。委託人是一對兄妹，哥哥希望藉節目向妹妹表達感謝與道歉——兩人自小感情深厚，但在父親患重病期間，妹妹因長期擔任照顧者角色，令兄妹之間摩擦不斷。父親離世後，哥哥一直想找機會修補關係。Anson Lo為此親手製作香橙可麗餅，坦言自己平日最多只會煮蛋，今次是人生第一次製作甜品，過程中手忙腳亂但誠意十足。
教主自爆與家姐常吵架食餐飯即和解
Anson Lo在節目中分享自身經歷，透露自己與家姐同樣經常吵架，但每次只要一起食餐飯就能夠和解，認為家人之間的矛盾往往不需要太多言語，一頓飯的溫暖已經足夠化解心結。他亦鼓勵委託人把握機會向妹妹表達心意，不要讓遺憾繼續累積。委託人最終成功透過節目傳遞心意，場面感人。
兄妹因照顧病父多次爭執終藉節目破冰
委託人哥哥在節目中透露，父親生前患重病需要長期照顧，妹妹主動承擔了大部分照顧責任，壓力之下兩人經常因為護理安排和生活瑣事起衝突。父親過世後，哥哥深感愧疚，明白妹妹當時承受的壓力遠超想像，卻一直找不到合適的方式開口道歉。今次藉著Anson Lo親手製作的甜品作為媒介，兄妹終於有機會坐下來面對面傾訴心聲。
粉絲試食評價教主可麗餅係最好食
節目另一亮點是Anson Lo親手將製成品送到現場粉絲手中試食，粉絲紛紛表示教主親手做的香橙可麗餅「最好食」，現場氣氛熱烈。同場阿姜、Tiger、肥仔及Tsoul亦參與全新Food Game環節，四人為了「攞正牌」大吃一頓而落力比拼，場面搞笑。網民在社交平台留言大讚今集溫馨感人，有人表示「睇到眼濕濕」，亦有人笑言「教主煮嘢食居然唔係黑暗料理」，更有粉絲留言「想食教主煮嘅任何嘢」。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期