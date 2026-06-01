8點直樂｜Anson Lo為節目獻上「人生第一次」 粉絲試食後反應超真實

《8點直樂 VIURIETY》最新一集Food Night環節中，Anson Lo罕見地親自下廚製作甜品，為一對兄妹委託人送上窩心驚喜。這位從未正式煮過甜品的教主，竟然將「第一次」獻給了節目現場，粉絲試食後的反應更令人意想不到。