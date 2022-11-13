Anson Lo音樂會完Show後即離場拒受訪 花姐代解釋因胃抽筋由工作人員護送離開
Anson Lo表演完結拒受採訪
不過不幸事卻在這個演唱會發放，演唱會完結後，大會宣布Anson Lo無法接受訪問，只剩下欣宜一人獨自接受訪問，欣宜表示自己的魅力太強大，電暈了Anson Lo，令到對方胃痛要提早離開。
網上流傳影片Anson Lo被工作人員扶離現場
網上也流傳了一條影片，看見身穿紅色衣服的Anson Lo，貌似全身乏力，需要兩名工作人員扶出離場，情況令人擔憂。經理人花姐接受傳媒訪問，直言Anson Lo表演完結立即胃抽筋，因此決定送他回家好好休養。
為了令到MIRROR 可以走出演唱會事故的陰霾，男團停工兩個月、鏡仔曝光度大大減低。不過，教主Anson Lo的網絡熱度從未退減，不少人都留言為他打氣，同時就有網民回顧教主出道前、參加「全民造星」時和現時的照片落差大，不但撞樣狄以達，更質疑他「大進化」！
出道前參與跳舞比賽片段曝光 被指完全「兩個樣」
有網民指，出道前的教主都是比較偏向女性化多一點，與現時型格路線比較不同。有網民便尋找當時Anson Lo與朋友一起參加跳舞比賽的片段，指出片中的他與現時樣子根本不同。加上網民提供參加「造星」時與姜濤合照，樣子判若兩人。有網民看著以前造星時期跳舞的教主，網民都紛紛表示他是「愈紅愈帥」的類型。
Anson Lo兒童照曝光 網民大讚可愛
早前亦有網民就找回Anson Lo的兒時舊照，狠批對方「小時候更好看」、「看起來判若兩人」、「完全不似樣」等。不過，有部分網民就幫Anson Lo出氣抨擊對方，指照片中，教主的坐姿只是比較像小女生，但其實都相當可愛稚氣，但同時表示，較喜歡Anson Lo出道前的稚氣外貌多於現在。
Anson Lo耳朵比例奇怪 樣子變好全靠髮型？
有網民就覺得，其實教主出道前樣子看似奇怪，但正式出道後比較順眼的原因是因為韓式「逗號頭」。有網民更認真分析當中緣故：「佢個樣最大問題在於個鼻同個面形，佢個鼻樑太高太闊，塊面又偏長過尖，所以拎pat陰遮一半額頭會順眼啲，因為弱化咗佢個鼻樑嘅問題。」有眼利的網民都發現疑似廣告商為了令教主比例好看一點，便「P圖」把耳朵拉高一點與眼晴成水平線，笑指終於知道耳仔長對位置的重要性！
不過，亦有不少網民留言支持Anson Lo，指他出道後有形象指導，加上化妝、瘦身運動，外貌當然會有所改變，加上各人喜好不同，不能因為對方打扮較女性化就批評或懷疑對方「變臉」！
《過時過節》Anson Lo角色海報被指撞樣狄易達
電影《過時·過節》的6張角色海報中，以Anson Lo的角色造型最受網民關注，有近千個網民都認同指其海報中的樣貌勁似狄易達，亦有網民指似Dee哥（何啟華）和Alton（王智德），以及同戲演出的馮素波。有網民就認為這張海報特登放大了Anson Lo臉上的缺點，好大整蠱，有網民就認為Anson Lo在這部戲只是客串演出，所以才會特登化個和他平時不一樣的妝，以免喧賓奪主。
網民爆笑留言獲近千讚好：
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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