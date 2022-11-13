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Anson Lo音樂會完Show後即離場拒受訪　花姐代解釋因胃抽筋由工作人員護送離開

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Anson Lo（盧瀚霆）與鄭欣宜今晚（13日）一起演出《拉闊音樂會神の拉闊》音樂會，這是MIRROR演唱會事件過後，Anson Lo作為MIRROR成員復團的首個演出，演唱會期間Anson Lo賣力熱出，勁歌熱舞樣樣齊，令現場粉絲尖叫聲不斷。

anson lo Anson Lo今晚同欣怡一起演出《拉闊音樂會神の拉闊》音樂會。
Anson Lo今晚同欣怡一起演出《拉闊音樂會神の拉闊》音樂會。（圖片來源：IG：ansonlht）

Anson Lo表演完結拒受採訪

不過不幸事卻在這個演唱會發放，演唱會完結後，大會宣布Anson Lo無法接受訪問，只剩下欣宜一人獨自接受訪問，欣宜表示自己的魅力太強大，電暈了Anson Lo，令到對方胃痛要提早離開。

anson lo Anson Lo完Show即閃人。
Anson Lo完Show即閃人。（圖片來源：）

網上流傳影片Anson Lo被工作人員扶離現場

網上也流傳了一條影片，看見身穿紅色衣服的Anson Lo，貌似全身乏力，需要兩名工作人員扶出離場，情況令人擔憂。經理人花姐接受傳媒訪問，直言Anson Lo表演完結立即胃抽筋，因此決定送他回家好好休養。

anson lo Anson Lo被扶離現場。
Anson Lo被扶離現場。（圖片來源：網上圖片）
anson lo 開Show前仲好開心出Ig Story。
開Show前仲好開心出Ig Story。（圖片來源：）

為了令到MIRROR 可以走出演唱會事故的陰霾，男團停工兩個月、鏡仔曝光度大大減低。不過，教主Anson Lo的網絡熱度從未退減，不少人都留言為他打氣，同時就有網民回顧教主出道前、參加「全民造星」時和現時的照片落差大，不但撞樣狄以達，更質疑他「大進化」！

出道前參與跳舞比賽片段曝光 被指完全「兩個樣」

有網民指，出道前的教主都是比較偏向女性化多一點，與現時型格路線比較不同。有網民便尋找當時Anson Lo與朋友一起參加跳舞比賽的片段，指出片中的他與現時樣子根本不同。加上網民提供參加「造星」時與姜濤合照，樣子判若兩人。有網民看著以前造星時期跳舞的教主，網民都紛紛表示他是「愈紅愈帥」的類型。

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（圖片來源：Viutv《全民造星》節目截圖）
2016年這段舞蹈賽片段，經常被拿作Hater 攻擊 Anson Lo的黑材枓。
2016年這段舞蹈賽片段，經常被拿作Hater 攻擊 Anson Lo的黑材枓。（圖片來源：[email protected]第八屆GATSBY舞蹈大賽(香港) ）
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（圖片來源：[email protected]第八屆GATSBY舞蹈大賽(香港) ）
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（圖片來源：[email protected]第八屆GATSBY舞蹈大賽(香港) ）
Anson Lo在《調教你MIRROR》豁出去，自行撥起瀏海罕有露出額頭。
Anson Lo在《調教你MIRROR》豁出去，自行撥起瀏海罕有露出額頭。（圖片來源：節目截圖）

Anson Lo兒童照曝光 網民大讚可愛

早前亦有網民就找回Anson Lo的兒時舊照，狠批對方「小時候更好看」、「看起來判若兩人」、「完全不似樣」等。不過，有部分網民就幫Anson Lo出氣抨擊對方，指照片中，教主的坐姿只是比較像小女生，但其實都相當可愛稚氣，但同時表示，較喜歡Anson Lo出道前的稚氣外貌多於現在。

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（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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參加《全民造星》時的Anson Lo （圖片來源：Viutv《全民造星》照）
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（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：Viutv《全民造星》節目截圖）

Anson Lo耳朵比例奇怪 樣子變好全靠髮型？

有網民就覺得，其實教主出道前樣子看似奇怪，但正式出道後比較順眼的原因是因為韓式「逗號頭」。有網民更認真分析當中緣故：「佢個樣最大問題在於個鼻同個面形，佢個鼻樑太高太闊，塊面又偏長過尖，所以拎pat陰遮一半額頭會順眼啲，因為弱化咗佢個鼻樑嘅問題。」有眼利的網民都發現疑似廣告商為了令教主比例好看一點，便「P圖」把耳朵拉高一點與眼晴成水平線，笑指終於知道耳仔長對位置的重要性！

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（圖片來源：LIHKG截圖）
Anson Lo
（圖片來源：[email protected]

不過，亦有不少網民留言支持Anson Lo，指他出道後有形象指導，加上化妝、瘦身運動，外貌當然會有所改變，加上各人喜好不同，不能因為對方打扮較女性化就批評或懷疑對方「變臉」！

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（圖片來源：[email protected]

《過時過節》Anson Lo角色海報被指撞樣狄易達

電影《過時·過節》的6張角色海報中，以Anson Lo的角色造型最受網民關注，有近千個網民都認同指其海報中的樣貌勁似狄易達，亦有網民指似Dee哥（何啟華）和Alton（王智德），以及同戲演出的馮素波。有網民就認為這張海報特登放大了Anson Lo臉上的缺點，好大整蠱，有網民就認為Anson Lo在這部戲只是客串演出，所以才會特登化個和他平時不一樣的妝，以免喧賓奪主。

過時過節 Anson Lo海報被網民指撞樣狄易達
Anson Lo海報被網民指撞樣狄易達（圖片來源：官方提供）
過時過節 狄易達早已被網民發現同Anson Lo撞樣，早前他在無綫節目喊住講入行故事。
狄易達早已被網民發現同Anson Lo撞樣，早前他在無綫節目喊住講入行故事。（圖片來源：TVB截圖）

網民爆笑留言獲近千讚好：

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（圖片來源：網民留言截圖）
anson lo 過時過節 仲有呢個係Dee哥。
仲有呢個係Dee哥。（圖片來源：[email protected]_hkwa）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

圖片來源：[email protected]、LIHKG截圖、Viutv《全民造星》劇照、[email protected]第八屆GATSBY舞蹈大賽(香港)

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