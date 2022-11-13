Anson Lo音樂會完Show後即離場拒受訪　花姐代解釋因胃抽筋由工作人員護送離開

Anson Lo（盧瀚霆）與鄭欣宜今晚（13日）一起演出《拉闊音樂會神の拉闊》音樂會，這是MIRROR演唱會事件過後，Anson Lo作為MIRROR成員復團的首個演出，演唱會期間Anson Lo賣力熱出，勁歌熱舞樣樣齊，令現場粉絲尖叫聲不斷。