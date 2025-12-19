Anson Lo素顏為「教父」慶生照曝光 一句話令神徒集體淚崩
MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆剛完成亞博五場個人演唱會，正當粉絲以為「教主」會好好休息時，他卻在社交平台上載了一張溫馨合照，素顏出鏡雙手環抱父親慶生。這位偶像在文中的一句話「我大個仔喇，唔使再擔心我」，竟然引起神徒們集體淚崩，紛紛大讚他孝順懂事，更有網民開玩笑叫「教父」繼續做忠實粉絲。
Anson Lo素顏慶生照溫馨爆燈
昨日適逢Anson Lo父親生日，剛結束演唱會的他難得有空陪伴家人。他在社交平台分享與父親的慶生合照，相中素顏的他從後雙手環抱父親，前面擺放著生日蛋糕，畫面溫馨有愛。這張照片一上載即獲大量神徒點讚留言，大家都被這對父子的深厚感情所感動，紛紛表示Anson Lo私底下的真性情令人更加喜愛。
教主窩心告白父母毋須再擔心
Anson Lo在貼文中寫下對父親的真摯祝福：「Happy birthday to my dad！只想你繼續身體健康，無憂無慮咁過你同媽咪嘅退休生活，我大個仔喇，唔使再擔心我。」這番話充滿孝心和成熟感，顯示出他對父母的體貼和關愛。作為MIRROR中備受矚目的成員，Anson Lo一直以來都非常重視家庭關係，經常在公開場合表達對家人的感謝和愛意，這次的生日祝福更是展現了他作為兒子的貼心一面。
神徒集體淚崩大讚偶像孝順
粉絲們看到這張溫馨合照後紛紛留言祝「教父」生日快樂，更有不少神徒被Anson Lo的孝順行為感動得淚流滿面。網民留言表示「教主真係好孝順，睇到都感動」、「呢個就係我哋鍾意佢嘅原因」、「家庭觀念咁重嘅男仔最有魅力」。更有搞笑網民開玩笑叫「教父」繼續開心做Anson Lo的忠實粉絲，祝他追星快樂，認真逗趣，令整個留言區充滿歡樂氣氛。
演唱會獲全家支持感情深厚
早前Anson Lo舉行《ANSON LO “KINGDOM” LIVE 2025》演唱會時，他的父母和家姐都有到場支持，一家人感情深厚有目共睹。演唱會期間，Anson Lo多次在台上感謝家人的支持和陪伴，更曾經因為太過感動而在台上哽咽。如今演唱會圓滿結束，他終於可以好好陪伴家人，這次為父親慶生更是體現了他對家庭的重視和孝心，讓粉絲們看到偶像私底下最真實溫暖的一面。
圖片來源：IG@ansonlht、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期