Anson Lo素顏為「教父」慶生照曝光 一句話令神徒集體淚崩

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆剛完成亞博五場個人演唱會，正當粉絲以為「教主」會好好休息時，他卻在社交平台上載了一張溫馨合照，素顏出鏡雙手環抱父親慶生。這位偶像在文中的一句話「我大個仔喇，唔使再擔心我」，竟然引起神徒們集體淚崩，紛紛大讚他孝順懂事，更有網民開玩笑叫「教父」繼續做忠實粉絲。