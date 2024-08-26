酒店員工唔開名爆「香港人氣男團成員」真實品行 網民點名大讚5藝人！

最近唔少網民都在threads上爆料，每次都會引起大家的熱烈討論。日前就有1篇名為「五星級酒店返工遇上極有教養客人」的文章，更在文中大爆「香港人氣男團成員」的真實為人！文章更引來唔少網民留言分享自己遇到藝人的經歷，仲點名大讚5位藝人

