酒店員工唔開名爆「香港人氣男團成員」真實品行 網民點名大讚5藝人！
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最近唔少網民都在threads上爆料，每次都會引起大家的熱烈討論。日前就有1篇名為「五星級酒店返工遇上極有教養客人」的文章，更在文中大爆「香港人氣男團成員」的真實為人！文章更引來唔少網民留言分享自己遇到藝人的經歷，仲點名大讚5位藝人
私底下的真面貌……
酒店員工爆「香港人氣男團成員」真面目
該酒店員工表示早前在1場婚宴上被分配到「香港人氣男子組合成員」嗰圍，並透露每次在自己派餐或拎飲品及食物畀該成員時，對方都會「將啲碟推開少少或者兩碟餸倒埋一碟，留返個位畀我上菜」「用友善嘅眼神望住我，加埋好誠懇嘅語氣講唔該」
酒店員工更大爆該成員的貼心事：「每次我派完餐冇咁忙嘅時候，佢先會嗌嘢飲，佢食完離開之後，個位仲乾淨到不得了」力讚對方有教養「雖然我唔係佢粉絲，不過serve完佢之後，令到我10分欣賞佢，佢真係好細心，10分有教養同埋心地好好」
網民憑線索猜測係Anson Lo
貼文po出後隨即引來唔少網民留言，更齊齊估該名「極有教養當紅偶像」係邊位。而該員工除了在文中表示對方「好多應援、而且跳舞好勁嘅成員」外，更以留言方式表示：「見到最近好多人抨擊佢」「雖然唔可以直接講，不過睇我用嘅顏色相信大家都知道」令網民直指該偶像正是MIRRRO成員Anson Lo盧瀚霆！
網民力數5位藝人真面目
有網民發文大讚李思捷「對喺門口拉門嘅都好好禮貌講唔該晒」、肥媽會見工作人員係女仔時叫其他同事幫手拎重嘢、張柏芝「一句說話可以講N次唔好意思麻煩到你唔該晒你啊」以及江美儀在入行亞視初期的禮貌事。
唔少網民都紛紛留言分享自己遇到藝人的經歷：「有service張柏芝，個人都好nice」「遇過林作，真人幾有禮貌+原來都唔係好矮」「葛民輝同佢屋企人非常好禮貌，唔該前唔該後，辛苦晒麻煩晒。仲一定俾起碼張單的3成tips。」
不過就有網民留言反駁江美儀以及李思捷並非留言講到咁有禮貌：「見到江美儀喺後門抱住隻狗大大聲鬧裏面啲staff」、「返工見過李思捷，佢係扮晒嘢，隻眼好似擺喺額頭上面。同事行埋去問吓佢有冇咩啱，佢聽到之後都唔應人，串過馬X」
撰文：東方新地圖片來源：threads@fandb_parttime、threads截圖、ig@ansonlht、ig@edanlui、ig@mama_maria_cordero