Anson Lo自爆曾遭「私生飯」隔紗偷拍 底褲Look外洩「神徒」嬲爆
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Anson Lo憶述被偷拍經歷
Anson Lo在節目中分享了一次不快的被偷拍經歷，他憶述：「以前住舊屋時，有收過一個fan的DM，佢影住我屋企，有層紗嘅，但（隔住）層紗睇到我淨係著咗條底褲。」
私生飯提醒Anson Lo：小心啲啦
Anson Lo指那位「私生飯」可能是出於善意來提醒他，但這種行為仍讓人感到不安：「因為我以前自己一個住嘛，喺屋企著底褲都好正常，佢話『小心啲啦，唔係就俾人影』，但佢係善意嘅，我見到就…」
神徒呼籲大家尊重Anson Lo
Anson Lo接著說出自己受到的困擾：「從此（我）就關晒所有窗簾，但而家又覺得關晒無陽光、氣場又好低，所以開返，所以大家唔好send呢啲相去衝擊我。」節目播出後，不少「神徒」都嬲到震，希望大家能尊重Anson Lo。
姜濤曾頂唔順私生飯再搬屋 花姐都有出聲
Anson Lo的經歷不是個例，MIRROR早年拍攝《MIRRORGO》綜藝時，也曾引來200名私生飯湧入梅窩，令節目無法拍攝。姜濤、花姐也曾相繼於IG出post回應「私追」一事，希望粉絲能給點空間。
姜濤曾多次被私追，有私生飯曾經試過上門拍姜濤家門，甚至翻尋家中扔出來的垃圾。他由銅鑼灣搬到筲箕灣獨居後，又立即遭到私生飯起底及跟蹤，令到姜濤忍無可忍，再次於IG出post叫大家給他一點空間，而經理人花姐都有出post懇請大家別在做私追的行為，讓MIRROR能有休息的時間。
由於私生飯問題好嚴重，嚴重影響姜濤的私生活，因此他去年頂唔順又再搬屋，消息指姜濤為咗避開大眾目光，而家搬到港島區另一約600呎嘅住所，月租大約三萬港元。另外姜濤為操練身形落足苦功，但可能怕腫脹外形被傳媒捕捉到，搞到要大改生理時鐘，深夜時先外出減肥跑步，連約好朋友打籃球都需約在籃球場關燈後嘅時間，同先前姜濤高調喺維園打波嘅作風完全唔同。