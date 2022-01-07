Ash前夫受訪講離婚繼續爆 後悔做錯一件事：我會學著放棄你
文：東方新地｜圖：[email protected] rock.gor、[email protected]_1000、[email protected]
前夫開LIVE談Ash被檢舉封IG
Ash前夫阿龍昨日（1月6日）開LIVE，提及與Ash簽定協議書、被要求十二月尾離開、收咗Ash六萬元台幣（約1.7萬元港幣）等事之後，阿龍IG帳號失驚無神消失。
就在外界滿頭疑問之際，香港YouTuber Rock哥在IG透露，阿龍的IG是被人檢舉導致帳號被移除，令人質疑是誰會在阿龍開LIVE談及Ash時檢舉。
YouTuber訪問前夫：有冇PR驚到瀨？
點解Rock哥會知道阿龍被檢舉呢？不只知道，Rock哥隨即Post出與阿龍視訊對話的圖片，標題為「真男人的心聲，與Ash前夫直接對話」，Rock更留言說：「睇到呢張圖，有冇PR驚到瀨尿？」網民見狀立即興奮不已，紛紛說：「片呢？出片未？」「好爆！一定要撐。」
前夫放生Ash原因
直到昨晚8時左右，Rock終於上傳訪問阿龍的片段，阿龍分享自己放手讓Ash過她想過的人生。
當對方已經握著你的手、看著你眼睛跟你說：『這就是想要的未來。』到這一刻，任何人都應該知道，作為愛她的人都應該選擇離開，讓彼此有更好的生活……我覺得強硬的磨合也不是一種愛，適當的放開讓彼此過想要的生活也是個退路。
說著說著，阿龍更唱出周杰倫《安靜》的一句：「我會學著放棄你，是因為我太愛你。」
前夫後悔薪金畀晒Ash
之後阿龍又說自己經過這次很難過的教訓後，發現之前把所有收入都上繳Ash的做法，十分不成熟。他說：「我這次學到，就是再怎麼愛一個人，都不可以把全部都送給對方，一旦對方有太多事需要處理和思考，你全部的愛就會變成對方負擔……而且要更愛自己多一點，至少任何一方離開了，你都可保有自我，不會是完全天塌下來的感覺。」
網民對訪問內容感失望
最後阿龍強調和Ash是和平分開，不希望有人繼續攻擊自己或Ash，指Ash只是個小女孩，又呼籲大家不要太捕風捉影。
部分網民看完訪問片後大表失望，以為真的是令「PR驚到瀨尿」的世紀爆大鑊，像是Ash出軌MC的證據，豈知最後內容那麼溫和正面。