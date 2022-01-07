Ash前夫受訪講離婚繼續爆 後悔做錯一件事：我會學著放棄你

《全民造星4》參賽者23歲鍾卓穎（Ash），近日因離婚兼疑似與歌手MC（張天賦）發展新戀情，引發全城關注的綠帽事件。昨晚（1月6日），Ash前夫（阿龍）接受訪問談及被綠一事的片段，被上載至YouTube，令人繼續剝花生。