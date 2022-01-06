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全民造星4｜Ash被指已簽約華納 做MC師妹一家親

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撰文：東方新地

《全民造星4》參賽者Ash（鍾卓穎），因與台灣老公離婚，同時又傳出與MC張天賦疑有感情瓜葛，令她成為近日熱議對象。今日（1月6日），又有網友爆出關於Ash的消息，並以「Ash已簽唱片公司：華納唱片（香港）」為題出Post。

文：東方新地｜圖：[email protected]___、LIHKG截圖、[email protected]

Ash的人妻身分本來對她星途沒有太大影響，想不到離婚回復單身才弄到一團糟，想紅？怕且無望。（圖片來源：IG@taiwan.fatboy）
Ash的人妻身分本來對她星途沒有太大影響，想不到離婚回復單身才弄到一團糟，想紅？怕且無望。（圖片來源：[email protected]

Ash已簽華納唱片？

Ash離婚一事持續發酵未能平息，原因是一直發生火上澆油的情況，例如Ash先被影到平安夜私會MC張天賦，之後她的前夫又在MC直播期間踩場留言：「如果你真的喜歡Ash就要好好對她。」言帶雙關很易令人產生聯想。

不過，儘管事件枝節愈來愈多，但Ash仍然龜縮，未就事情解畫。於是，新的支線又再出現，事關有網民開Post指MC的公司華納唱片本打算簽下Ash，但現在風頭火勢一鑊泡，不知怎收科：

《全民造星4》完結嗰日開始傾合約，Ash應承咗，簽咗約。出MC個MV係試水溫，點知搞咗咁大單嘢出嚟， 都唔知點收科！佢哋兩位係真係有嘢，所以冇即時澄清！本身諗住1月12號向傳媒公佈佢（Ash）簽咗華納，而家咁公司都唔知點算。

網上流傳Ash已簽約華納唱片，是緋聞對象MC的師妹。（圖片來源：LIHKG截圖）
網上流傳Ash已簽約華納唱片，是緋聞對象MC的師妹。（圖片來源：LIHKG截圖）

華納回覆

對於網民上述說法，Ash例牌不會回應，於是傳媒向華納查證，並得到否認的回覆，表示從沒接觸過Ash，更加沒有任何簽她的意欲，直指傳言不實。

華納唱片被唱有否簽下Ash，並回覆指簽Ash一事子虛烏有。（圖片來源：IG@iamashleyyy___）
華納唱片被唱有否簽下Ash，並回覆指簽Ash一事子虛烏有。（圖片來源：[email protected]___）

Ash簽華納優缺點

雖然消息被否定，但網民還是感到很「雀躍」，稱：「畀我係華納都攬MC棄Ash啦！」又有人認為：「如果Ash同MC同公司，唔係死多兩錢重，就係喺公司拍拖好安全，唔會咁易畀人影到。」無論實情如何，事已致此，誠如網民推測：「至少有個好消息，女團一定無佢份。」

（圖片來源：網上截圖）
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（圖片來源：IG@iamashleyyy___）
（圖片來源：[email protected]___）
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