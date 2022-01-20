Ash離婚風波首個IG Post疑試水溫 網民海量留言負評復出路茫茫

《全民造星4》參賽者23歲鍾卓穎（Ash），近日因離婚兼疑似與歌手MC（張天賦）發展新戀情，引發全城關注的綠帽事件。繼早前Ash前夫（阿龍）接受訪問談及被綠一事之後，阿龍亦收口不提，惟Ash一直未見人影，終於在她更新自己資料為「ViuTV藝人」之後，先於1月14日早上分享限時動態蒲頭，繼而在20日開Post，然而負評繼續，網民真係唔打算畀機會佢翻身？