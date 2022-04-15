ASH鍾卓穎深情剖白離婚風波承受幾大壓力 自爆曾寫千字文「回應」網民

《全民造星4》參賽者，23歲鍾卓穎（Ash），早前因離婚兼與歌手MC（張天賦）行超巿引發全城關注的綠帽事件，惟Ash一直沒有正面回應過。直至近日Ash大舉亮相幕前，更成為ViuTV音樂節目《Chill Club推介》的主持之一。日前她接受ViuTV節目《Viu1 人物專訪》訪問，就大談自己受早前受盡輿論煎熬的心情。