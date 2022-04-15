ASH鍾卓穎深情剖白離婚風波承受幾大壓力 自爆曾寫千字文「回應」網民
《全民造星4》參賽者，23歲鍾卓穎（Ash），早前因離婚兼與歌手MC（張天賦）行超巿引發全城關注的綠帽事件，惟Ash一直沒有正面回應過。直至近日Ash大舉亮相幕前，更成為ViuTV音樂節目《Chill Club推介》的主持之一。日前她接受ViuTV節目《Viu1 人物專訪》訪問，就大談自己受早前受盡輿論煎熬的心情。
Ash一出道即成輿論焦點勁大壓大
Ash 喺《全民造星IV》60強止步，但轉眼間佢就簽約ViuTV出道。然而當Ash立志放棄做護士，去實現夢想的時候，卻在剛出道的幾個月內被連串負面新聞「攻擊」，瞬間成網民的焦點：「其實一開始真係好大壓力嘅，因為好多新聞都圍繞緊我，嗰吓好唔習慣，亦都好緊張，到底我要講啲乜嘢呢？唔知講咩係啱，所以我當時情緒好低落，好收埋（自己）。」更笑言見到有些「人」好似比自已更了解自己：「我覺得幾搞笑嘅！一開始就會好負面，但再消化、習慣之後，睇返就知道原來呢啲嘢唔會影響到我咁多。」
Ash曾打千字文欲還擊
訪問中，Ash自認個性硬頸，當時面對住排山倒海式的批評時，更曾一口氣打8、10頁千字文公開解釋，：「當時身邊嘅人問，真係要咁樣解釋咩？咁樣講完之後又會唔會被人無限放大？當時我個腦淨係諗到，我唔理，我要講！」慶幸最後理性取勝懸崖勒馬。對於自己的演藝事業，Ash亦自覺會比一般情況難行：「選擇相信或者了解我嘅人，當然會繼續支持我啦！但有好多唔知發生咩事嘅，或者本身已經唔鍾意你嘅，就會更加唔鍾意你啦！我覺得始終《造星》得兩集咁短，係唔夠理解我鍾卓穎，可能時間耐啲，大家對我嘅了解多啲，或者個眼法又會唔一樣呢！」
網民繼續狙擊Ash
雖然在Ash專訪的片段下方見到有不少支持她的留言，但同時亦有不少網民繼續針對住她離婚繼續消費老公曬恩愛的批評，正直斥「咁虛偽嘅人」、「扮可憐，唔認錯，最無恥！」等，還呼籲她別要發明星夢。似乎真係學Ash自己話齋，佢嘅演藝道路認真難行！