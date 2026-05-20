跑步靚女Athena Wang靖霖爆紅遭起底 真實職業身份出乎意料
廣告
Athena Wang靖霖近日在Threads頻繁分享跑步相片及影片，憑藉陽光運動形象迅速獲得大量關注，吸引網民紛紛起底其真實身份。這位看似單純的跑步KOL，背後竟然隱藏著一個與金融保險業密切相關的專業身份。
Athena靖霖Threads跑步照片意外爆紅
Athena Wang靖霖主要活躍於Instagram（@athena.wangcl）及Threads平台，經常記錄10公里、12公里等長跑訓練日常，並配上高質感運動生活照。她的貼文風格強調「心流」與「與自己同行」的跑步哲學，加上修長的運動員體態，令不少網民被其充滿能量的形象所吸引，短時間內引來大量追蹤及討論。
起底揭真實身份為保險理財顧問
隨著關注度急升，網民隨即展開起底行動，發現Athena靖霖的正職竟然是金融保險從業者，擔任保險理財顧問一職。有資料顯示她曾與AIA友邦保險的品牌與企業傳訊部門有關聯，更曾出席許多大型保險科技會議，專業背景相當深厚，與她在社交平台上展現的運動KOL形象形成強烈反差。
渣打馬拉松刷新紀錄
Athena靖霖並非只是「打卡式」跑步愛好者，她曾在渣打馬拉松中刷新個人最佳紀錄，近期亦參與了「迎全運2025大埔半馬」10公里組別賽事，賽後更公開分享肌肉疲勞與比賽策略的檢討心得。
圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期