跑步靚女Athena Wang靖霖爆紅遭起底 真實職業身份出乎意料

Athena Wang靖霖近日在Threads頻繁分享跑步相片及影片，憑藉陽光運動形象迅速獲得大量關注，吸引網民紛紛起底其真實身份。這位看似單純的跑步KOL，背後竟然隱藏著一個與金融保險業密切相關的專業身份。