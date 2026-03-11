中佬返工睇AV險被女同事撞破 睇片成癮18年婚姻瀕破裂 AI獻計夫妻做一事「重燃愛火」

一名結婚18年的中年男子因沉迷觀看AV而影響夫妻關係，甚至大膽在公司加班時偷看成人影片，險些被女同事當場撞破。這宗令人咋舌的個案在ViuTV清談節目《晚吹 – 男人亂講嘢》中曝光，主持們更傳授獨門秘技，助這對夫妻重燃愛火，成功挽救瀕臨破裂的婚姻關係。

中佬公司偷看AV險被女同事撞破

這名網民在節目中坦承，自己與太太結婚18年並育有兩名子女，家庭表面看似美滿，但近年卻因為沉迷觀看AV而導致床事不合。他透露雖然太太保養得宜，但自己卻不自覺地將對方與AV女優作比較，甚至對另一半完全失去「性趣」。情況越來越失控，他竟然開始在公司加班時偷看成人影片，自以為神不知鬼不覺。直到有一晚，一位女同事走近他的座位好心詢問是否需要宵夜，差點當場撞破他的醜行，這一刻才令他開始反省自己的行為。

灘叔狠批網民分不清現實與虛幻

節目主持灘叔（鄒凱光）聽到這個案例後怒不可遏，直斥該名網民：「係你自己冇分清楚AV同現實，仲攞女優去比較你老婆！」他認為這種行為極不負責任，更預言：「呢啲人一定要有一次收唔到科嘅情況出現先會收手。」不過Thor（駱振偉）則從另一角度分析，認為網民太太可能同樣面臨相同困擾，而雙方都欠缺溝通，應該共同尋找解決方法。Thor更表示理解其壓力來源：「其實佢屋企又有老婆仔女，要搵個地方去放鬆到真係好難。」

AI建議夫妻拍片增加刺激感

由於無人可以傾訴內心困擾，該名網民最終向人工智能尋求意見。AI建議他應該與太太坦誠溝通，並提議可以仿效AV情節，在親密時拍攝影片以增加刺激感。網民最終鼓起勇氣如實與另一半溝通，並嘗試AI建議的方法。令人意外的是，這個大膽的嘗試竟然成功令二人關係重新升溫，夫妻感情得以修復。

主持齊讚太太願意溝通解決問題

灘叔聞言後態度軟化，認為：「好彩你老婆都肯同你傾同埋解決，代表互相都仲係好愛對方！」而Stick（林昆樂）及Helen（譚凱倫）則進一步提供建議，認為夫妻可以透過改變造型或嘗試角色扮演等方式增添情趣，進一步促進夫妻感情。這個案例也提醒現代男性，沉迷色情內容不但會影響現實中的親密關係，更可能導致家庭破裂，及早尋求協助和坦誠溝通才是解決問題的關鍵。

網民熱議男人沉迷AV成癮問題

這個案例在節目播出後引起網民廣泛討論，不少人分享類似經歷和困擾。有網民留言表示「好多男人都有呢個問題，但唔敢講出嚟」，也有人認為「溝通真係好重要，唔好自己收埋晒」。部分網民則批評在公司偷看AV的行為極不專業，「咁樣做隨時搞到失業」。不過也有支持者認為，只要夫妻雙方願意坦誠面對問題並尋求解決方法，任何困難都可以克服。

