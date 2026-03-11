中佬返工睇AV險被女同事撞破 睇片成癮18年婚姻瀕破裂 AI獻計夫妻做一事「重燃愛火」

一名結婚18年的中年男子因沉迷觀看AV而影響夫妻關係，甚至大膽在公司加班時偷看成人影片，險些被女同事當場撞破。這宗令人咋舌的個案在ViuTV清談節目《晚吹 – 男人亂講嘢》中曝光，主持們更傳授獨門秘技，助這對夫妻重燃愛火，成功挽救瀕臨破裂的婚姻關係。