日本舞團Avantgardey襲港 孖女神Lilian Kan拍片「即場換衫」反差萌爆燈！

日本人氣女子舞團Avantgardey憑著全員倒模搞怪舞步爆紅全球，最近宣布3月15、16日將在麥花臣現場演出，消息一出已經令香港粉絲沸騰！不過更令人驚喜的是，一向以娃娃校服短髮造型示人的她們，最近同多位香港藝人合作拍片宣傳時，竟然展現出完全不同的風格，反差魅力爆棚到網民直呼「OMG！」