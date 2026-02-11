日本舞團Avantgardey襲港 孖女神Lilian Kan拍片「即場換衫」反差萌爆燈！
孖女神Lilian Kan拍片「即場換衫」
平時總是以制服造型和一致髮型出現在舞台上的Avantgardey成員們，原來私底下各個都是風格美女！其中同靚女時裝設計師Lilian Kan拍片時，兩名成員一向以娃娃校服短髮造型示人，但轉眼之間，馬上以長裙look現身，仙氣飄飄的模樣完全顛覆大家對她們的印象！至於Lilian Kan就在今次聯乘中再次示範自己去年爆紅的變裝裙設計，一剥肚兜短裙秒變公主傘裙！
粉絲敲碗期待一齊跳舞
粉絲紛紛留言直呼：「真的很好看！」、「簡直是女神降臨！」更有不少網民敲碗期待，提議她不如現場挑戰一段舞步。面對大眾的熱情邀請，Lilian Kan 卻不改率真性格，調皮地自嘲回應：「我手腳唔係咁協調😂」，
3月麥花臣現場演出
Avantgardey宣布於3月15、16日在麥花臣現場演出的消息一出，已經在社交媒體掀起熱潮。憑全員倒模搞怪舞步爆紅的日本女子舞團，近年在亞洲各地都有極高人氣，今次終於來港開騷，相信會為香港觀眾帶來前所未有的視覺震撼。
Sono時尚感打扮個性十足
成員Sono 亦不時透過個人 IG 分享私服點滴，將舞台上的華麗造型轉化為更貼近生活的日常時尚。照片中，她標誌性的雙色拼接髮型與俐落的上挑眼線相得益彰，搭配率性有型的私服剪裁，在鏡頭前散發出強大且自信的帥氣氣場。
Pani 韓系甜美風判若兩人
習慣了舞台上形象強烈的 Pani，私底下其實藏著一顆「甜美心」。她經常透過 IG 與粉絲分享生活，照片中的她換上日常穿搭，展現出驚人的反差魅力。告別了舞台上的前衛造型，她以輕盈的空氣瀏海搭配一頭浪漫長直髮，整體氣質瞬間轉向韓系甜美風，展現出與螢幕前截然不同的柔和氣息，甜度爆表。
Macchan 鍾情標誌性金短髮
在舞台上造型多變的團員中，Macchan 對於時尚有著一份堅持。私底下的她同樣偏愛以一頭金色的俐落短髮示人，這抹亮眼的金色不僅成為了她的個人標誌，更將她的五官襯托得更加立體。即使是日常穿搭，這標誌性的髮色依然讓她無論走到哪裡都散發著鮮明的時尚感，展現出自信不羈的個人風格。