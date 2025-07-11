女神配對計劃｜Babyface帶新歡亮相活動 女方外貌不輸梁敏巧 網民反應兩極
Babyface帶新歡亮相活動
《女神配對計劃》男嘉賓Babyface自被梁敏巧（Maggie）拒絕後，曾被拍到與一名女子親密約會，戀情疑似曝光。日前他出席公開活動時，更大方帶同新歡現身，二人並肩接受傳媒訪問，毫不避忌。
據悉，Babyface的新歡名為Nina，自稱是一名KOL，兩人因拍攝「數字易經」主題影片而結緣。她大讚Babyface風趣又貼心，平時無論去邊都會報備，透露兩人已交往一段時間。至於對方曾參與戀愛真人騷一事，Nina則表示毫不介意，坦言：「唔會介意佢同Maggie嘅過去，做呢一行都明白嘅。」
網民質疑似宣傳：演技仍有進步空間
不過網民就對兩人交往一事反應兩極，有網民讚新歡外貌同身材不輸梁敏巧；亦有網民認為兩人不像真正情侶，認為Nina想借Babyface出位：「條女成個經理人咁😂隔離佢個仔就9唔搭8亂講嘢😂」、「唔好講咁多打個茄輪睇吓先啦」、「兩位新人演技有待進步」、「Babyface 係咪佢做KOL既流量密碼」等。
兩年去年11月開始合作
翻查紀錄，其實Nina與Babyface早於去年11月已合作拍攝有關數字易經的影片。片段中，Babyface更曾詢問Nina，應如何才能贏得梁敏巧（Maggie）的芳心，當時Nina亦大方回應，指若自己追求Maggie，定會不惜一切代價，無論用任何方法都一定要追到手，言論相當坦率。
網民對Babyface改觀 感謝梁敏巧真誠分享
在Babyface宣布與梁敏巧道別後，許多網民對他的看法有了正面的改變。梁敏巧也在網上發文感謝Babyface，她說：「沒有你不會有那麼多人認識梁敏巧Maggie」，並表示她看到了他的巨大變化：「由一開始認識你，到現在很大改變，見到你好努力地進步，變成一個更好的自己，而且是大家有目共睹的。」
梁敏巧被真情感動 網民反擊拜金指控
梁敏巧對Babyface在節目中的真情流露感到非常感動，她說：「你在節目上對我講的一番說話，我真的很感動，覺得你終於卸下搞怪的盔甲，表露真實的自己。」她還提到這段旅程對大家都是一次美好的進步：「一路以來大家一起進步，是一個美好的旅程，大家繼續加油。」對於有網民指責她拜金，梁敏巧大方回應：「多謝你專登入嚟，不過我覺得我唔係拜金，都希望你下星期日繼續支持女神配對計劃」。
Babyface最後亦大方回應：「謝謝你，祝你節目順利，朋友，節目我見到是大家的善意👏」
《女神配對計劃》第2集｜梁敏巧為1原因拒絕Babyface
在Babyface花式示愛及深情表白後，Maggie最終仍是決定拒絕Babyface，更派出好人卡：「你係好好嘅人，我哋以後可以做朋友。」事後Maggie接受訪問，就透露拒絕Babyface原因，是因為她始終偏好一啲好堅定、好有男子氣概嘅男人！
得悉最後機會幻滅後，Babyface雖眼泛淚光，但仍信守承諾離開海選舞台：「多謝你（Maggie）鼓勵，我會轉移新嘅戀愛對象，做番自己能做嘅事情」、「好遺憾，但盡咗力，唔得就係時候要邁向下一個階段！」
女神配對計劃第2集｜Babyface講感受：重要是從中有成長
節目播出後，Babyface就在社交網發了一篇長文，感謝梁敏巧令他成長和進步，更表示會展開新一章：
總算結束這段旅程，正如我所講是時候結束，再見也是朋友，我們一齊為各自美好未來拚鬥。謝謝你 Maggie。 這段時光是互相進步的旅程。現在既是結束也是新的開始。
老實講大半年了，學野多了，無大家大力支持真係做唔到，成功固然好啦，但對現在既我黎講，重要的是從中有成長。大家絕對是見證我進步！感激！
感謝另外幾位女神和BOB既支持和鼓勵說話，特別是carman 關嘉敏 背後竟感動到喊，我剛睇到心中也感動。 謝謝你。
花生團多謝你地支持，特別是森美講野好正
What is next ? 我將會展開新一章，感謝各位支持和關注。