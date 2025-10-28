攻你上大學｜Bob林盛斌光頭戴畢業帽成奇觀 網民競猜固定方法

TVB藝人林盛斌（Bob）日前為台慶特備節目《攻你上大學》錄影時，以一身Tiffany Blue西裝配搭同色系畢業帽頭飾現身，造型極為搶眼。由於Bob標誌性的光頭造型深入民心，頭飾如何穩固地「站」在他的頭頂上成為網民熱議焦點，紛紛留言競猜固定方法，場面相當搞笑。