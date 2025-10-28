攻你上大學｜Bob林盛斌光頭戴畢業帽成奇觀 網民競猜固定方法
TVB藝人林盛斌（Bob）日前為台慶特備節目《攻你上大學》錄影時，以一身Tiffany Blue西裝配搭同色系畢業帽頭飾現身，造型極為搶眼。由於Bob標誌性的光頭造型深入民心，頭飾如何穩固地「站」在他的頭頂上成為網民熱議焦點，紛紛留言競猜固定方法，場面相當搞笑。
Bob光頭戴畢業帽成奇觀
錄影當日，Bob身穿一套搶眼的Tiffany Blue西裝，頭戴同色系的畢業帽頭飾，造型相當可愛。由於他的光頭造型已成為個人標誌，這個畢業帽如何在沒有頭髮的頭皮上穩固地保持不掉，立即引起在場工作人員和網民的好奇心。現場照片顯示，Bob的造型完全沒有違和感，反而增添了不少趣味性。
林盛斌親自回應網民疑問
面對網民的熱烈討論和各種猜測，Bob本人也加入了這場有趣的對話。當網民紛紛留言猜測頭飾的固定方法時，Bob幽默地回應：「釘書機。」這個搞笑的答案立即引來更多網民的哈哈大笑，大家都讚賞他的幽默感和玩得精神。Bob一向以接地氣和搞笑見稱，這次的回應再次展現了他的幽默本色。
《攻你上大學》錄影花絮曝光
《攻你上大學》是TVB台慶特備節目，Bob在節目中的造型設計明顯經過精心安排。工作人員透露，為了配合節目的大學主題，特意為Bob設計了這套畢業生造型，Tiffany Blue的顏色選擇既搶眼又不失優雅。錄影期間，Bob的專業表現和搞笑天分都得到製作團隊的一致好評，預料節目播出時會為觀眾帶來不少歡樂。
網民創意爆棚競猜固定方法
網民對Bob頭飾的固定方法展現了驚人的創意和想像力，留言區變成了一場搞笑的猜謎遊戲。有網民認真地分析：「用咗強力雙面膠紙？」、「應該係黐膠水」，也有人提出科學理論：「可能係靜電嘅原理」，更有創意十足的網民建議：「真空吸盤？」這些留言不僅展現了網民的幽默感，也反映了Bob在觀眾心中的親和力和受歡迎程度。大家都表示「笑到肚痛」，並大讚Bob「Carry得好好」、「完全無違和感」。
圖片來源：IG@wenjing_yuan98、TVB、IG@bob_lamshingbun資料或影片來源：原文刊於新假期