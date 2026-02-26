Brian李凱賢再爆金句！肉緊點評《夜王》：啲波Cut晒
Brian狂評《夜王》剪輯 直言觀眾想睇楊偲泳身材
Brian在接受訪問時毫不避諱地談論《夜王》，他表示：「係個頻道我都有同Sammi食嘢講《夜王》，套戲好正，但聽講《夜王》啲正嘢好多都Cut晒，啲波好似Cut晒喎。梗係睇Renci個波波，好多人都想睇Renci個波底。」當記者追問他自己想不想看時，Brian更是直接回應：「我冇乜所謂，我唔使嘅，我係睇故事。」這番言論立即引起現場一陣哄笑，也反映出觀眾對港產片尺度的真實期待。Brian的坦率評論不僅展現了他一貫的幽默風格，更道出了不少觀眾的心聲。
力撐《夜王》值「一條半褲」評分 點名讚廖子妤
Brian對《夜王》的整體評價相當正面，他給出「一條半褲」的高評分，更特別點名讚賞廖子妤的出色表現，認為她有望憑《像我這樣的愛情》奪得影后。他強調：「我真心覺得《夜王》係好睇嘅，我係撐嘅。」Brian更進一步表達對親熱戲拍攝的看法：「我覺得如果要做，就要做盡，你唔好同我呢個企呢度嗰個企嗰度，然後我哋做緊愛，係要真實啲。」這番話反映出他對電影製作專業度的要求，認為既然要拍攝相關場面，就應該追求真實感而非敷衍了事。
楊偲泳用歌詞訴心聲回應刪剪
對於大量戲份被刪，楊偲泳在社交平台貼出被刪片段的劇照，並引用《心照一生》的歌詞訴說心聲，似乎對刪剪安排有所不滿。不過她公開表示理解製作需要，「如果是導演，也希望保留所有劇情，但有時就是要以大局為重」，認為只要做好演員的本分、盡了自己的努力就可以。楊偲泳的專業態度獲得不少網民讚賞，但同時也有人為她抱不平，認為以她的實力和話題性，理應獲得更多發揮空間。
網民炮轟剪接決定 質疑商業考量
網民對楊偲泳戲份被刪感到不滿，紛紛留言炮轟：「唔怪得佢成場戲都唔開心咁，原來佢啲戲俾人cut哂」、「最大對最少戲」、「犧牲咁多都出唔到1分鐘戲頭」。有網民分析指「我覺得係佢經理人公司同電影公司嘅安排，因為你睇到佢接嘅電影全部都錫身完全冇用過佢嘅身材，所以公司會安排佢繼續密密實實千萬唔可以行性感路線」。
導演暗示加長版有望推出
面對網民質疑「點解cut左咁多靚女片段？」，導演吳煒倫在社交平台回應時表示「多謝意見，我都希望有」，暗示加長版有望推出。不少網民期待「票房破億，咪有三級版囉」、「加長版可能會出」、「現在是二級片，加長版將會是三級片！票房破億不是夢！」楊偲泳本人對於戲份被刪則表現大方，指如果自己是導演也希望保留所有劇情，但有時就是要以大局為重，認為只要做好演員本分、盡了自己努力就可以。