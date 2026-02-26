Brian李凱賢再爆金句！肉緊點評《夜王》：啲波Cut晒

Brian李凱賢再次語出驚人！昨晚（25日）現身旺角為《電競女孩》首映分享會擔任主持時，竟然大膽評論熱門電影《夜王》的剪輯問題，更直接點名楊偲泳（Renci），爆出「啲波好似Cut晒喎，好多人都想睇Renci個波」的驚人金句，瞬間成為全場焦點！