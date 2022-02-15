陳冠希前女友Cammi社交網示範玩魚蝦蟹宣傳網上賭場 公然挑戰法紀
Cammi收入來源存疑
陳冠希舊愛Cammi近年非常富貴，疫情前經常奢華外遊，全身名牌生活無憂，表面上轉型做KOL的她，過住闊太一樣的生活，經常被質疑收入來源。
KOL爆酬非常高
翻查Cammi的社交網，除了看到她不時去澳門賭場外，最近就有網民發現她高調宣傳外圍網上賭場，在社交網的限時動態出po分享有關網上賭場的各種玩法，更親自示範怎樣玩「魚蝦蟹」，與網民分享經驗及互動。
蘇淼淼亦有份做推廣
巧合地，有多名KOL亦像Cammi這樣為網上賭場宣傳，當中包括曾被入屋搶劫的蘇淼淼，有傳媒曾聯絡蘇淼淼，她指記者多管閒時事，仲提議對方報警。據知有曾被網上賭場邀請協助宣傳的KOL透露，這樣做報酬比賣廣告高出六倍，更有佣分。
隨時犯法要踎監
在社交網宣傳網上賭場究竟有冇問題？有傳媒訪問了大律師陸偉雄，他表示此行為或涉「推廣或便利收受賭注」罪行，只要其目的是鼓勵了別人參與網上賭博，亦屬於協助教唆。根據《賭博條例》的「推廣或便利收受賭注」，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。Cammi與蘇淼淼如此高調，隨時被視作公然挑戰法紀。
陳冠希 舊愛Cammi 改名謝熙婷
現年26歲的Cammi入行不經不覺已超過10年，除了曾被封為女版Nel Nel（張學潤）外，她最出名是在2011年同陳冠希的熱吻照曝光，獲陳冠希承認曾拍拖6個月，但其後陳冠希即極速斬纜。之後再被踢爆曾上王浩信屋企，當時未婚懷孕的陳自瑤更嬲到震，最後王浩信選擇斧底抽薪向陳自瑤求婚兼求饒了事！至2013年又冧掂內地富二代阿杰，過著闊太生活，但戀情維持4年就玩完。
尖沙咀豪宅曝光
近日Cammi已經進駐內地社交媒體「小紅書」，她還分享了家中的窗外景色。而依圖中，Cammi屋企飽覧維港夜景，估計就是尖沙咀位於河內道嘅名鑄。名鑄樓高68層，而Cammi係一套房連兩廳嘅單位實，大約600呎，據知月租約$40,000。
狂晒一屋名牌
女大十八變，Cammi如今已面目全非，五官愈來愈精緻，身在香港的她最近又晒近照，同上次比較Cammi又唔同晒，真係好難認到佢。唔使做過住闊太生活的Cammi財來自有方，經常在IG晒名牌服飾與手袋，家中擁有大量Chanel和Hermès等名牌，富貴生活相信令不少港女羨慕又妒忌。
2012年Cammi曾推出處女寫真集《17才の初體驗》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
雖然Cammi近年已淡出娛樂圈，轉型做KOL，但仍是非不斷，今年初她被自稱為她「前度」的S先生公開追債80萬，到了4月，Cammi又遭人貼街招，指控她和現任男友為「老千情侶」，當時Cammi回應表示知道係邊個做，更疑似在IG直斥對方。
搵師傅改名
原名謝芷蕙的Cammi日前忽然在社交網宣布改名為謝熙婷，被網友問到：「身份證都改埋名定係藝名？」她回答：「全改了！」獲網友紛紛留言鼓勵說：「很棒！做更好的自己」、「好聽」、「好名字」等等。至於改名的原因，Cammi就在限時動態中透露：「師傅說舊名一直都不適合我。」
陳冠希前女友謝芷蕙 身家樣貌大升級
話說當年公屋出身的Cammi以16歲嘅年紀勇闖娛樂圈做嫩模，唔計佢個樣被指似足NelNel張學潤之外，仲有就係佢同陳冠希嘅戀情最爆！Cammi同陳冠希嘅數張親蜜照於網上曝光後，成功令佢成為大眾話題及認識，連返學都被追訪，成功做了新聞人物。
Cammi當時接受傳媒專訪，表示把寶貴的第一次獻給對方，還拍下一段近2分鐘的短片！兩人於熱戀期間，情到濃時拍下不少啜啜相，但呢段情隨親密照曝光而被陳冠希極速斬纜。
直認曾作後天加工：唔覺有咩大問題
現年26歲嘅Cammi同當年16歲真係判若兩人，睇番佢啲近照個樣已經唔同晒！有網友睇到就留言話：「成個吹氣公仔咁」、「佢個樣變成咁，估唔到都有咁多人鍾意」等等，而被網友問到有無整過容時，Cammi就承認有整過雙眼皮，鼻子、下巴都打過針，並直言：「唔覺得有咩大問題！」
Cammi近年生活愈過愈富貴，仲曾經喺社交網上載自己買入價值500萬人仔名車嘅單據，真係忽然富貴咗！不過Cammi冇幾耐就急急澄清指：「我開個玩笑，大家別太認真。」原來所謂嘅單據都係假嘅！
豪搭私人飛機
架車就話假啫！搭飛機冇得造假啩？Cammi 曾同好友胡淽喬（前名胡心諾）一齊搭私人飛機去美國玩，全程狂掃名牌包包，而出Trip嘅袋仲係一個都至少要十幾萬嘅Hermes袋，唔講以為佢嫁咗入豪門呀！